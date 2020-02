Nowy zwiastun i opóźnienie premiery polskiej gry Outriders

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Outriders od polskiego studia People Can Fly. Mowa o kooperacyjnej strzelance trzecioosobowej, która – jak dowiedzieliśmy się przy okazji publikacji nowego materiału – prócz debiutu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, produkcja pojawi się także na sprzęcie nowej generacji, czyli konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. To niestety oznacza równocześnie opóźnienie premiery – pierwotnie mieliśmy otrzymać Outriders latem, ostatecznie poczekamy odrobinę dłużej, a gra zadebiutuje pod koniec 2020 roku. Z informacji znajdujących się na oficjalnej stronie gry na platformie Steam możemy również wyczytać, że tytuł otrzyma pełną polską lokalizację, czyli dubbing oraz napisy. Na ten moment zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe na wersję Deluxe Edition, która zapewni graczom dostęp do Hell’s Rangers Content Pack (sprzęt, 11 unikalnych broni, modyfikacje, naklejki na pojazdy).

https://www.youtube.com/watch?v=ED4o1WJFmDY

Ponadto w najbliższy czwartek 13 lutego o godzinie 21:00 czasu polskiego na oficjalnym kanale Outriders na YouTubie odbędzie się prezentacja, podczas której mamy dowiedzieć się wszystkiego na temat produkcji. Pozostaje więc czekać – na pewno będziemy Was informować o nowościach!