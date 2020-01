The Lord of the Rings: Gollum to kolejna produkcja, która oficjalnie zmierza na konsole nowej generacji

News

Maria Wawrzyniak ,

Chociaż The Lord of the Rings: Gollum po raz pierwszy zostało zapowiedziane w marcu ubiegłego roku, jednak jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy o grze praktycznie niczego. W najnowszym numerze magazynu Edge pojawił się jednak artykuł na temat produkcji, z którego dowiedzieliśmy się (via GamesRadar), że studio Daedalic Entertainment opracowuje The Lord of the Rings: Gollum wyłącznie na konsole nowej generacji, czyli w tym przypadku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Tytuł pojawi się również na komputerach osobistych. Ponadto deweloperzy zdradzili, że będzie to połączenie skradanki z grą akcji, gdzie mamy znaleźć intrygującą mechanikę dwuosobową oraz zwiedzimy gigantyczne poziomy, które zostały stworzone z pomocą samego Tolkiena – mapy mają być przede wszystkim duże, pełne najróżniejszych zadań oraz przyjaznych i nieprzyjaznych twarzy. Aktualnie nie wiemy jednak, jak ma wyglądać gameplay. Wygląda więc na to, że na premierę The Lord of The Rings będziemy musieli niestety poczekać aż do 2021 roku. Miejmy jednak nadzieję, że już niedługo zobaczymy jakieś fragmenty rozgrywki!

