Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwolnienia w Disneyu mogą znacząco wpłynąć na to, jak „wygląda” MCU

Jakub Piwoński
2026/04/21 12:30
0
0

Marvel traci kluczowego twórcę.

Ostatnie zwolnienia w Disneyu odbiły się szerokim echem w branży. Redukcja zatrudnienia objęła około tysiąca osób, a szczególnie mocno ucierpiało Marvel Studios. Jedną z najważniejszych zmian jest niemal całkowite rozmontowanie wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za rozwój wizualny i CGI. Zespół ten przez lata odpowiadał za spójny wygląd filmów i seriali z Marvel Cinematic Universe. Teraz jego miejsce ma zająć znacznie mniejsza grupa koordynująca pracę zewnętrznych artystów zatrudnianych do konkretnych projektów.

Koniec pewnej ery w Marvelu

Wśród osób, które opuściły studio, znalazł się Andy Park, wieloletni szef działu rozwoju wizualnego. Artysta był związany z Marvelem od początków MCU i miał ogromny wpływ na to, jak wyglądały kolejne produkcje. W swoim wpisie podsumował ten etap słowami:

Koniec pewnej ery. Byłem tam od samego początku zespołu, który przełamywał schematy. 16 lat, ponad 40 filmów i 15 projektów, przy których pełniłem rolę dyrektora ds. rozwoju wizualnego — nie mógłbym być bardziej dumny z tego, co wspólnie stworzyliśmy.

GramTV przedstawia:

Jego odejście symbolicznie zamyka pewien rozdział w historii studia. Jak wskazują byli pracownicy Marvela w rozmowie z Polygon, zmiana modelu pracy może mieć realny wpływ na estetykę przyszłych produkcji. Dotychczas utrzymywanie zespołu wewnętrznego pozwalało zachować spójny styl wizualny całego uniwersum. Przejście na współpracę z freelancerami może oznaczać większą różnorodność — ale też odejście od charakterystycznego, rozpoznawalnego „looku” MCU.

Nie jest tajemnicą, że część widzów od lat krytykowała Marvela za powtarzalność pod względem kolorystyki, oświetlenia i efektów specjalnych. Nowa sytuacja może więc stać się okazją do eksperymentów i większej swobody twórczej. Na razie trudno ocenić, czy zmiany wyjdą Marvelowi na dobre. Tymczasem z okazji zbliżającej się premiery Avengers: Doomsday, do kina ma ponownie trafić film Avengers: Koniec gry.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/17/disneys-marvel-layoffs-could-finally-fix-the-mcus-same-look-problem

Tagi:

Popkultura
Disney
Marvel
projekt
superbohaterowie
MCU
efekty specjalne
wizualizacja
estetyka
stylistyka
filmy superbohaterskie
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112