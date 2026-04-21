Avengers: Koniec gry z nową sceną po napisach w reedycji? Marvel przygotuje widzów na Doomsday

Avengers: Koniec gry – film otrzyma nową scenę po napisach, która połączy historię z Doomsday
Informacje o reedycji ujawnił współreżyser obu produkcji, Joe Russo, podczas Sands Film Festival w szkockim St Andrews. Twórca podkreślił, że nowe wydanie nie będzie jedynie nostalgicznym powrotem do znanej historii, lecz ważnym elementem budującym kolejne wydarzenia w uniwersum Marvela.
To niezwykle ważne, aby ponownie wprowadzić ten film do kin. Co więcej, wypuścimy go z dodatkowymi scenami osadzonymi w historii Doomsday, które dodaliśmy do Avengers: Koniec gry.
Russo zaznaczył również, że reedycja daje twórcom unikalną szansę na rozwinięcie narracji i ponowne wykorzystanie bohaterów, z którymi pracowali przez lata:
To okazja, aby w wyjątkowy sposób stworzyć most między Końcem gry a Doomsday. Ponieważ film odniósł tak ogromny sukces, mamy możliwość jego ponownego wydania. Nie zawsze jest to możliwe, bo wiąże się z kosztami. Tym razem możemy jednak rozbudować historię Doomsday, łącząc ją z Końcem gry i bohaterami, których rozwijaliśmy przez lata. To naprawdę wyjątkowa szansa.
Według nieoficjalnych doniesień, nowa wersja filmu może zawierać także zupełnie świeżą scenę po napisach, której w pierwotnej wersji zabrakło. Taki ruch wydaje się bardziej naturalny niż ingerowanie w główną część produkcji, a jednocześnie pozwala subtelnie zapowiedzieć kolejne wydarzenia, które zobaczymy w Doomsday.
Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku, natomiast Avengers: Secret Wars zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.
