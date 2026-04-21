Avengers: Koniec gry z nową sceną po napisach w reedycji? Marvel przygotuje widzów na Doomsday

Na takie nowości mogą liczyć fani Marvela.

Marvel Studios szykuje powrót jednego z największych hitów w historii kina. Avengers: Koniec gry ponownie trafi na wielki ekran już 25 września, a odświeżona wersja filmu zawierać będzie dodatkowy materiał, który bezpośrednio połączy finał Sagi Nieskończoności z nadchodzącym Avengers: Doomsday.

Avengers: Koniec gry – film otrzyma nową scenę po napisach, która połączy historię z Doomsday

Informacje o reedycji ujawnił współreżyser obu produkcji, Joe Russo, podczas Sands Film Festival w szkockim St Andrews. Twórca podkreślił, że nowe wydanie nie będzie jedynie nostalgicznym powrotem do znanej historii, lecz ważnym elementem budującym kolejne wydarzenia w uniwersum Marvela.