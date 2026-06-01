Ostatni projekt George’a Lucasa uratował Gwiezdne wojny. „Myśleliśmy, że to koniec Star Wars”

Ta produkcja otworzyła drogę dla kolejnych filmowych i serialowych projektów.

Choć obecnie marka Gwiezdnych wojen ponownie trafia na wielki ekran, a fani dyskutują o wynikach finansowych filmu Mandalorian i Grogu, nie jest to pierwszy moment w historii, gdy przyszłość kultowego uniwersum stanęła pod znakiem zapytania. Według Ashley Eckstein, aktorki głosowej Ahsoki Tano, los Gwiezdnych wojen był kiedyś znacznie bardziej niepewny niż obecnie. Gwiezdne wojny: Wojny klonów – animowany serial pokazał, że Star Wars mogą opowiadać również historie, rozgrywające się między filmami Podczas wydarzenia MCM Expo Eckstein wspominała początki animowanego serialu Wojny klonów, który zadebiutował w 2008 roku. Jak podkreśliła, w tamtym czasie wydawało się, że saga George’a Lucasa dobiegła końca.

Łatwo dziś o tym zapomnieć, ale kiedy emitowano Wojny klonów, nie było żadnych innych Gwiezdnych wojen. Wydawało nam się, że to już koniec tej marki. Disney jeszcze nie kupił Lucasfilmu, a my byliśmy jedyną produkcją związaną z tym uniwersum. Bez sukcesu Wojen klonów prawdopodobnie nie oglądalibyśmy dziś The Mandalorian, Księgi Boby Fetta i wielu innych projektów. Po premierze filmu Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów sytuacja serii była daleka od idealnej. Kontrowersje wokół trylogii prequeli rozpoczęły się już przy okazji Mrocznego widma, a następnie nasiliły po premierze Ataku klonów. Krytyka coraz częściej była kierowana bezpośrednio pod adresem George’a Lucasa, a część społeczności fanów otwarcie odcinała się od nowych filmów. W 2008 roku rozpoczęto nawet prace nad dokumentem The People Vs. George Lucas, którego tytuł doskonale oddawał atmosferę tamtych lat. Sytuacji nie poprawił początkowo również animowany film Gwiezdne wojny: Wojny klonów, który spotkał się z chłodnym przyjęciem. Sama Ahsoka Tano była postacią budzącą ogromne kontrowersje, a negatywne opinie o prequelach nadal dominowały w internetowych dyskusjach. Z czasem nastawienie fanów zaczęło się jednak zmieniać. Dziś wielu widzów uważa Wojny klonów za produkcję, która znacząco wzbogaciła historię ery prequeli i wpłynęła na sposób postrzegania takich bohaterów jak Anakin Skywalker. Potwierdzał to również Hayden Christensen, odtwórca roli przyszłego Dartha Vadera. Dziękuję za podtrzymywanie życia Gwiezdnych wojen.

Słowa te skierował do Matta Lantera, aktora użyczającego głosu Anakinowi w serialu animowanym. Christensen wielokrotnie podkreślał także znaczenie pracy Dave’a Filoniego, który rozwijał postać Skywalkera w Wojnach klonów. Przed swoim powrotem do roli aktor obejrzał nawet animowane seriale osadzone w tym uniwersum. Kiedy w 2015 roku Lucasfilm, już pod skrzydłami Disneya, rozpoczął nową trylogię filmową, studio celowo postawiło na silniejsze nawiązania do klasycznych odsłon niż do prequeli. Były szef Disneya Bob Iger przyznał w autobiografii The Ride of a Lifetime, że była to świadoma decyzja mająca odwołać się do elementów najlepiej kojarzonych przez widzów. Paradoksalnie, to właśnie Wojny klonów pomogły później odmienić wizerunek prequeli. Współczesne produkcje związane z tą epoką niemal zawsze czerpią z rozwiązań wprowadzonych przez serial. Ahsoka otrzymała własny serial aktorski z Rosario Dawson w roli głównej, Mandalorianie zostali przedstawieni w sposób, który wpłynął na powstanie The Mandalorian, a powrót Dartha Maula do kanonu otworzył drogę do kolejnych historii z tą postacią.

