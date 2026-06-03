Po 10 latach jeden z najlepszych filmów z Gwiezdnych wojen doczeka się nowej historii. Wróci w niej Darth Vader

Nowy komiks zatytułowany Star Wars: Rogue One – Darth Vader będzie częścią serii specjalnych wydań przygotowanych z okazji rocznicy filmu. P ublikacja ma rzucić nowe światło na wydarzenia poprzedzające fabułę Łotr 1 oraz relacje pomiędzy Darthem Vaderem a dyrektorem Orsonem Krennikiem, odpowiedzialnym za projekt Gwiazdy Śmierci.

Mimo że od premiery filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie minęło już niemal dziesięć lat, Lucasfilm i Marvel Comics nadal rozwijają wydarzenia związane z jedną z najlepiej ocenianych produkcji osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen. Tym razem w centrum uwagi ponownie znajdzie się Darth Vader, który otrzyma własną historię bezpośrednio powiązaną z budową Gwiazdy Śmierci.

Kiedy cesarz dowiaduje się o porażce Krennica, wysyła swojego najbardziej zaufanego ucznia, Dartha Vadera, aby zdobył kryształy wszelkimi dostępnymi środkami.

Kiedy negocjacje zawodzą, Imperium wysyła swojego najgroźniejszego egzekutora, Dartha Vadera. Dyrektor Orson Krennic utknął w martwym punkcie podczas rozmów z bogatą w klejnoty planetą Harreld.

Fabuła skupi się na negocjacjach prowadzonych przez Krennica z bogatą w cenne minerały planetą Harreld. Jej przywódca, Harqque, nie zamierza zgodzić się na eksploatację złóż kryształów kyber przez Imperium. To właśnie te niezwykle rzadkie surowce są niezbędne do zasilenia superlasera Gwiazdy Śmierci. Gdy cesarz dowiaduje się o niepowodzeniu Krennica, do akcji wkracza jego najwierniejszy wykonawca rozkazów.

Nowa historia ma pokazać mniej widowiskową, ale znacznie mroczniejszą stronę budowy imperialnej superbroni. Z opisu wynika, że Vader osobiście zaangażuje się w przejęcie zasobów niezbędnych do ukończenia projektu, co pozwoli lepiej zrozumieć kulisy powstania Gwiazdy Śmierci.

Komiks ma również rozwinąć wątek samego Krennica. W filmie wyraźnie sugerowano, że jego pozycja w strukturach Imperium była coraz słabsza, a relacje zarówno z Vaderem, jak i wielkim moffem Tarkinem pozostawały napięte. Nowa opowieść pokaże jedno z kluczowych niepowodzeń, które mogło przyczynić się do utraty zaufania przełożonych.

Star Wars: Rogue One – Darth Vader #1 będzie ostatnim zeszytem w serii specjalnych komiksów rozwijających historię bohaterów filmu. Wcześniejsze wydania skupiały się między innymi na Cassianie Andorze i Jyn Erso, a kolejne mają przybliżyć losy Sawa Gerrery oraz duetu Chirrut Îmwe i Baze Malbus.

Dokładna data premiery komiksu nie została jeszcze ujawniona, jednak jego debiut spodziewany jest we wrześniu tego roku.