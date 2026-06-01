Superman: Man of Tomorrow prezentuje potężną zbroję Lexa Luthora. Jest z nią związany pewien twist

James Gunn pokazał zbroję Lexa Luthora w drugiej części Supermana.

James Gunn zaprezentował pierwsze oficjalne spojrzenie na Lexa Luthora z filmu Superman: Man of Tomorrow. Na opublikowanej grafice Nicholas Hoult występuje w słynnej zbroi Warsuit, która od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów związanych z arcywrogiem Supermana. Superman: Man of Tomorrow – tak wygląda zbroja Lexa Luthora Nowy materiał przedstawia wersję pancerza bardzo wierną komiksowemu pierwowzorowi, choć twórcy zdecydowali się na kilka istotnych zmian. Co ciekawe, projekt został zrealizowany przy użyciu praktycznych efektów specjalnych, a nie wyłącznie komputerowej grafiki.

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest przezroczysta osłona otaczająca głowę Lexa. Nadaje ona konstrukcji bardziej kosmiczny charakter i sprawia wrażenie skafandra przystosowanego do działania w nieprzyjaznym środowisku. Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie rozgrywa się prezentowana scena, ale spekuluje się, że może to być nawet Mars. Wczytywanie ramki mediów. Drugą ważną zmianą jest obecność logo A.R.G.U.S. na klatce piersiowej bohatera. W opublikowanych wcześniej grafikach koncepcyjnych widoczny był projekt bliższy komiksowej wersji zbroi, wyposażony w charakterystyczne źródło zasilania. Obecny wygląd sugeruje jednak, że Lex współpracuje z Rickiem Flagiem Seniorem i korzysta z technologii A.R.G.U.S., a nie zasobów dawnego LuthorCorp. To może również tłumaczyć, dlaczego bohater nie przebywa już w więzieniu po wydarzeniach związanych z niemal całkowitym zniszczeniem Metropolis. Wraz z rozpoczęciem zdjęć w plenerach istnieje też szansa, że wkrótce zobaczymy Warsuit podczas realizacji kolejnych scen filmu. Reżyser już wcześniej zapowiadał, że kontynuacja będzie różnić się od filmu Superman pod względem tonu i podejścia do głównych bohaterów: Historia opowiedziana w Man of Tomorrow ma nieco inny ton niż Superman. W pewnym sensie Superman jest bardziej komiksowy niż Man of Tomorrow. Wynika to między innymi z faktu, że w centrum tej historii znajdują się zarówno Lex, jak i Superman.

Gunn podkreślił również, że tym razem chce znacznie głębiej przyjrzeć się postaci Lexa Luthora: Bardziej interesuje mnie dotarcie do sedna tego, kim jest Lex i zobaczenie, jak odnajduje się w całej tej sytuacji. Chcę lepiej poznać go jako człowieka. Widzieliśmy już wiele z jego złej strony. Jest naprawdę zły. Jednocześnie to niezwykle interesująca postać. Mimo wszystko jest w nim coś niewiarygodnie heroicznego. Fabuła Man of Tomorrow ma zmusić Supermana do nieoczekiwanego sojuszu z Lexem Luthorem. Obaj bohaterowie będą musieli połączyć siły przeciwko Brainiacowi, który zagrozi nie tylko Metropolis, ale całemu światu. W obsadzie filmu znaleźli się: David Corenswet jako Clark Kent i Superman, Nicholas Hoult jako Lex Luthor, Lars Eidinger jako Brainiac, Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen, Sara Sampaio jako Eve Teschmacher, Frank Grillo jako Rick Flag Senior, Aaron Pierre jako John Stewart, Nathan Fillion jako Guy Gardner oraz Edi Gathegi jako Mister Terrific. Niedawno do projektu dołączyli również Andre Royo, Matthew Lillard, Sinqua Walls i Adria Arjona. Wciąż nie ujawniono jednak oficjalnie, czy Arjona wcieli się w Maximę, czy może w Wonder Woman. Pojawiają się też spekulacje, że jedną z tych postaci może zagrać Eva De Dominici. Przypomnijmy, że Superman: Man of Tomorrow trafi do kin 9 lipca 2027 roku.

