Po 84 latach Batman wprowadza spektakularną zmianę. Mroczny Rycerz żegna swoją kultową wizytówkę

Nadchodzi nowa era w komiksach o Batmanie.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Batmana od ponad ośmiu dekad był Bat-Sygnał. Charakterystyczny reflektor wyświetlający znak nietoperza na niebie miasta Gotham towarzyszył Mrocznemu Rycerzowi od 1942 roku. Teraz jednak twórcy komiksów zdecydowali się na radykalną zmianę, która na stałe odmienia jeden z najważniejszych elementów mitologii bohatera. Batman żegna swój kultowy Bat-Sygnał W najnowszym zeszycie Batman #10 scenarzysta Matt Fraction wraz z rysownikiem Jorge Jiménezem przedstawiają nową wersję słynnego sygnału. Zmiana jest częścią większej przebudowy status quo Batmana, która w ostatnich miesiącach objęła także jego bazę operacyjną i relacje z członkami Batrodziny.

W centrum wydarzeń znajduje się Vandal Savage, który pełni funkcję komisarza policji Gotham. Antagonista doprowadził do zniszczenia wszystkich kryjówek Batrodziny na terenie miasta, a także uwięził Barbarę Gordon, działającą jako Batgirl. Jego działania wspiera burmistrz Trujący Bluszcz, która zaakceptowała kontrowersyjną kampanię wymierzoną w zamaskowanych bohaterów. Savage ogłasza publicznie, że Batman został ostatecznie wyeliminowany z Gotham. Bruce Wayne postanawia jednak udowodnić mieszkańcom miasta, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Przez całą noc daje o sobie znać w różnych częściach metropolii, pokazując, że nadal aktywnie walczy z przestępczością. Kulminacją jego działań staje się prezentacja całkowicie nowego Bat-Sygnału. Zamiast pojedynczego reflektora znanego fanom od dziesięcioleci, Batman uruchamia flotę 3000 dronów, które wspólnie tworzą gigantyczny symbol nietoperza na nocnym niebie Gotham. Widowiskowa demonstracja ma nie tylko podnieść morale mieszkańców, ale również pokazać Vandalowi Savage'owi, że jego rzekome zwycięstwo było jedynie pozorne.

GramTV przedstawia:

Nowe rozwiązanie jest znacznie trudniejsze do zneutralizowania niż tradycyjny reflektor znajdujący się w siedzibie policji. Nawet jeśli przeciwnicy zniszczą pojedynczy element wyposażenia, Batman dysponuje teraz systemem pozostającym poza bezpośrednią kontrolą Gotham City Police Department. Jednocześnie były komisarz James Gordon wrócił do pracy w policji jako zwykły funkcjonariusz patrolowy, a Batgirl prowadzi działania przeciwko Savage'owi od środka nowego więzienia o zaostrzonym rygorze. Wszystko wskazuje na to, że kontratak Batmana dopiero się rozpoczyna. Wprowadzenie nowego Bat-Sygnału następuje krótko po innym przełomowym wydarzeniu. Bruce Wayne i Damian Wayne zdecydowali się zniszczyć Wayne Manor, aby uniemożliwić Vandalowi Savage'owi przejęcie posiadłości i wykorzystanie jej do własnych celów. Nową siedzibą Batrodziny zostało Pennyworth Manor, zakupione przez Batmana na cześć Alfreda Pennywortha. Rezydencja ma służyć całemu zespołowi i podkreślać rodzinny charakter grupy. Twórcy przedstawiają tę zmianę jako symbol odejścia Bruce'a Wayne'a od samotnej działalności na rzecz współpracy z rozbudowaną siecią sojuszników. W efekcie zarówno nowa baza operacyjna, jak i futurystyczny Bat-Sygnał pokazują, że współczesny Batman coraz śmielej odchodzi od najbardziej klasycznych elementów swojej historii, zastępując je rozwiązaniami lepiej pasującymi do nowej ery Gotham.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.