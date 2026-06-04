Twórcy Tomb Raider tłumaczą się z wykorzystania AI

Coraz więcej osób z branży uważa, że obowiązkowe oznaczanie wykorzystania AI w produkcji gier wkrótce może stracić sens

Jeszcze kilka lat temu informacja o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy tworzeniu gry mogła wywołać prawdziwą burzę. Dziś podobne doniesienia pojawiają się regularnie. Najnowszym przykładem jest Tomb Raider: Legacy of Atlantis, którego twórcy zostali zmuszeni do wyjaśniania, w jaki sposób korzystali z narzędzi AI podczas produkcji. W jakim zakresie sztuczna inteligencja pomagała w tworzeniu Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Cała sprawa rozpoczęła się po pokazie gry podczas ostatniego State of Play. Nowy zwiastun remake'u pierwszego Tomb Raidera spotkał się z dużym zainteresowaniem, ale część graczy szybko zwróciła uwagę na informację znajdującą się na karcie produktu w serwisie Steam. Można tam przeczytać, że podczas produkcji wykorzystywano narzędzia wspomagane przez AI do wczesnych eksperymentów oraz tworzenia tymczasowych materiałów deweloperskich.

W związku z pojawiającymi się pytaniami głos zabrało także Crystal Dynamics. Przedstawiciele studia wyjaśnili, że sztuczna inteligencja służy przede wszystkim do szybszego testowania pomysłów i usprawniania procesu twórczego. W Crystal Dynamics wykorzystujemy narzędzia AI, aby pomagać naszym zespołom szybciej i efektywniej rozwijać pomysły. Jednocześnie wszystkie finalne elementy trafiające do gry są tworzone przez ludzi. Naszym celem jest wspieranie kreatywności deweloperów i zapewnienie graczom jak najlepszych doświadczeń – przekazało studio.

GramTV przedstawia:

Niedawno podobne informacje pojawiły się choćby przy okazji Crimson Desert. W tamtym przypadku twórcy również zapewniali, że sztuczna inteligencja służy jedynie jako narzędzie pomocnicze. Jednocześnie coraz więcej osób z branży uważa, że obowiązkowe oznaczanie wykorzystania AI w produkcji gier wkrótce może stracić sens. Szef Epic Games, Tim Sweeney, stwierdził niedawno, że pytanie o użycie AI stanie się równie oczywiste jak pytanie twórców o programy graficzne czy inne narzędzia wykorzystywane podczas pracy. Nie wszyscy podzielają ten pogląd. Część deweloperów, w tym były reżyser Wiedźmina 3 i współreżyser Cyberpunka 2077, Konrad Tomaszkiewicz, zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja może być przydatnym wsparciem produkcji, ale nie powinna zastępować ludzkiej kreatywności. Na razie nic nie wskazuje jednak na to, by w przypadku Tomb Raidera doszło do takiej sytuacji, więc kontrowersje wydają się sztucznie podkręcone. Crystal Dynamics wyraźnie podkreśla, że AI wykorzystywano jedynie na wczesnych etapach prac, a ostateczna wersja gry pozostaje dziełem ludzi. Gra Tomb Raider: Legacy of Atlantis trafi na rynek 12 lutego przyszłego roku. Tytuł zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









