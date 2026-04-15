Nowy CEO Disneya rusza ze zmianami i... zwalnia 1000 pracowników. „To konieczne"

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że The Walt Disney Company ma nowego szefa. Najwyraźniej był to początek wielkich zmian w firmie. Właśnie rozpoczęła się fala zwolnień. Z pracą pożegna się około 1000 osób, a decyzja ma być częścią szerszej reorganizacji firmy.
Josh D’Amaro poinformował pracowników o zwolnieniach
Jak poinformował nowy dyrektor generalny Josh D’Amaro, celem zmian jest „usprawnienie działania” przedsiębiorstwa. Redukcje obejmą różne działy – od marketingu, przez telewizję i ESPN, aż po zespoły technologiczne i struktury korporacyjne. Zwolnienia są bezpośrednio związane z utworzeniem nowego, scentralizowanego działu marketingu, którym kieruje Asad Ayaz. Według władz firmy taka zmiana ma pozwolić lepiej docierać do odbiorców i szybciej reagować na zmiany na rynku.
D’Amaro podkreśla, że decyzja nie była łatwa:
Wiem, że to trudne. Te decyzje nie są odzwierciedleniem wkładu pracowników ani kondycji firmy.
To pierwsza tak duża restrukturyzacja od momentu, gdy D’Amaro objął stanowisko CEO w marcu 2026 roku, przejmując je po Bob Iger. Wcześniej pełnił funkcję szefa działu Disney Experiences.
Na koniec 2025 roku Disney zatrudniał około 231 tysięcy pracowników na całym świecie. Obecne zwolnienia to więc jeden z największych ruchów kadrowych firmy w ostatnim czasie i wyraźny sygnał zmiany kierunku działania.
Publikujemy całą treść istu D’Amaro:
Drodzy pracownicy i członkowie zespołu,
W ostatnich latach doświadczyliśmy wielu zmian – zarówno w naszej firmie, jak i w całej branży. Wiem z własnego doświadczenia, że takie momenty mogą budzić niepewność, dlatego chcę otwarcie poinformować o trudnych wiadomościach, które zostaną przekazane w tym tygodniu.
W styczniu ogłosiliśmy powstanie zintegrowanej organizacji marketingu i marki, której celem jest jeszcze lepsze docieranie do naszych odbiorców. W ostatnich miesiącach analizowaliśmy, jak możemy usprawnić działanie firmy, aby nadal dostarczać kreatywność i innowacje, których oczekują nasi widzowie.
Dynamiczne tempo zmian w naszej branży wymaga od nas ciągłego dostosowywania się i budowania bardziej elastycznego oraz technologicznie zaawansowanego zespołu. W związku z tym zdecydowaliśmy się zlikwidować część stanowisk i rozpoczęliśmy informowanie pracowników, których to dotyczy.
Wiem, że to trudne. Osoby, które opuszczą firmę, wykonały tu ogrom pracy i bardzo angażowały się w jej rozwój. Te decyzje nie są odzwierciedleniem ich wkładu ani kondycji firmy, lecz wynikiem ciągłej analizy sposobów lepszego zarządzania zasobami i inwestowania w rozwój biznesu.
W naszej firmie zawsze kierujemy się empatią i szacunkiem. W trakcie tych zmian naszym priorytetem jest wsparcie osób dotkniętych decyzją oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji poprzez odpowiednie narzędzia i wsparcie.
Pomimo tych trudnych decyzji pozostaję optymistą co do przyszłości naszej firmy. Dziękuję wszystkim za Wasz wkład, zaangażowanie i profesjonalizm. Nawet w trudnych momentach pokazujecie, co sprawia, że Disney jest wyjątkowy.
Josh