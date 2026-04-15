Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy CEO Disneya rusza ze zmianami i... zwalnia 1000 pracowników. „To konieczne"

Jakub Piwoński
2026/04/15 08:10
1
0

Rozpoczęła się restrukturyzacja firmy.

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że The Walt Disney Company ma nowego szefa. Najwyraźniej był to początek wielkich zmian w firmie. Właśnie rozpoczęła się fala zwolnień. Z pracą pożegna się około 1000 osób, a decyzja ma być częścią szerszej reorganizacji firmy.

Josh D’Amaro
Josh D’Amaro

Josh D’Amaro poinformował pracowników o zwolnieniach

Jak poinformował nowy dyrektor generalny Josh D’Amaro, celem zmian jest „usprawnienie działania” przedsiębiorstwa. Redukcje obejmą różne działy – od marketingu, przez telewizję i ESPN, aż po zespoły technologiczne i struktury korporacyjne. Zwolnienia są bezpośrednio związane z utworzeniem nowego, scentralizowanego działu marketingu, którym kieruje Asad Ayaz. Według władz firmy taka zmiana ma pozwolić lepiej docierać do odbiorców i szybciej reagować na zmiany na rynku.

D’Amaro podkreśla, że decyzja nie była łatwa:

Wiem, że to trudne. Te decyzje nie są odzwierciedleniem wkładu pracowników ani kondycji firmy.

To pierwsza tak duża restrukturyzacja od momentu, gdy D’Amaro objął stanowisko CEO w marcu 2026 roku, przejmując je po Bob Iger. Wcześniej pełnił funkcję szefa działu Disney Experiences.

Na koniec 2025 roku Disney zatrudniał około 231 tysięcy pracowników na całym świecie. Obecne zwolnienia to więc jeden z największych ruchów kadrowych firmy w ostatnim czasie i wyraźny sygnał zmiany kierunku działania.

Publikujemy całą treść istu D’Amaro:

Drodzy pracownicy i członkowie zespołu,

W ostatnich latach doświadczyliśmy wielu zmian – zarówno w naszej firmie, jak i w całej branży. Wiem z własnego doświadczenia, że takie momenty mogą budzić niepewność, dlatego chcę otwarcie poinformować o trudnych wiadomościach, które zostaną przekazane w tym tygodniu.

W styczniu ogłosiliśmy powstanie zintegrowanej organizacji marketingu i marki, której celem jest jeszcze lepsze docieranie do naszych odbiorców. W ostatnich miesiącach analizowaliśmy, jak możemy usprawnić działanie firmy, aby nadal dostarczać kreatywność i innowacje, których oczekują nasi widzowie.

Dynamiczne tempo zmian w naszej branży wymaga od nas ciągłego dostosowywania się i budowania bardziej elastycznego oraz technologicznie zaawansowanego zespołu. W związku z tym zdecydowaliśmy się zlikwidować część stanowisk i rozpoczęliśmy informowanie pracowników, których to dotyczy.

Wiem, że to trudne. Osoby, które opuszczą firmę, wykonały tu ogrom pracy i bardzo angażowały się w jej rozwój. Te decyzje nie są odzwierciedleniem ich wkładu ani kondycji firmy, lecz wynikiem ciągłej analizy sposobów lepszego zarządzania zasobami i inwestowania w rozwój biznesu.

W naszej firmie zawsze kierujemy się empatią i szacunkiem. W trakcie tych zmian naszym priorytetem jest wsparcie osób dotkniętych decyzją oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji poprzez odpowiednie narzędzia i wsparcie.

Pomimo tych trudnych decyzji pozostaję optymistą co do przyszłości naszej firmy. Dziękuję wszystkim za Wasz wkład, zaangażowanie i profesjonalizm. Nawet w trudnych momentach pokazujecie, co sprawia, że Disney jest wyjątkowy.

Josh

GramTV przedstawia:

Źródło:https://variety.com/2026/biz/news/disney-layoffs-1000-employees-josh-damaro-memo-1236721266/

Tagi:

Popkultura
studio
zmiany
Walt Disney
firma
restrukturyzacja
Walt Disney Studios
Josh D’Amaro
CEO
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:19

Po to im była ta "nowa miotła". Iger wróci z "emerytury" żeby po raz kolejny "ratować" firmę za dwa lata?




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112