Nowy CEO Disneya rusza ze zmianami i... zwalnia 1000 pracowników. „To konieczne"

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że The Walt Disney Company ma nowego szefa. Najwyraźniej był to początek wielkich zmian w firmie. Właśnie rozpoczęła się fala zwolnień. Z pracą pożegna się około 1000 osób, a decyzja ma być częścią szerszej reorganizacji firmy.

Josh D’Amaro poinformował pracowników o zwolnieniach

Jak poinformował nowy dyrektor generalny Josh D’Amaro, celem zmian jest „usprawnienie działania” przedsiębiorstwa. Redukcje obejmą różne działy – od marketingu, przez telewizję i ESPN, aż po zespoły technologiczne i struktury korporacyjne. Zwolnienia są bezpośrednio związane z utworzeniem nowego, scentralizowanego działu marketingu, którym kieruje Asad Ayaz. Według władz firmy taka zmiana ma pozwolić lepiej docierać do odbiorców i szybciej reagować na zmiany na rynku.

D’Amaro podkreśla, że decyzja nie była łatwa:

Wiem, że to trudne. Te decyzje nie są odzwierciedleniem wkładu pracowników ani kondycji firmy.

To pierwsza tak duża restrukturyzacja od momentu, gdy D’Amaro objął stanowisko CEO w marcu 2026 roku, przejmując je po Bob Iger. Wcześniej pełnił funkcję szefa działu Disney Experiences.

Na koniec 2025 roku Disney zatrudniał około 231 tysięcy pracowników na całym świecie. Obecne zwolnienia to więc jeden z największych ruchów kadrowych firmy w ostatnim czasie i wyraźny sygnał zmiany kierunku działania.

Publikujemy całą treść istu D’Amaro: