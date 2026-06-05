Spider-Man: Całkiem nowy dzień kolejnym długim filmem o Pajączku. Znamy czas trwania nadchodzącej produkcji z superbohaterem

Nowy Spider-Man nie będzie najdłuższym filmem o bohaterze Marvela, ale wciąż będzie to pokaźna produkcja.

Do premiery Spider Man: Całkiem nowy dzień pozostało już mniej niż dwa miesiące, a wokół produkcji narasta coraz więcej spekulacji. Najnowsze doniesienia dotyczą zarówno kolejnego zwiastuna, jak i możliwego czasu trwania filmu. Pojawiły się również nowe informacje dotyczące roli jednego z antagonistów. Spider Man: Całkiem nowy dzień – znamy czas trwania nowego filmu z MCU Według najnowszych przecieków nowy zwiastun filmu może zadebiutować pod koniec czerwca. Takie informacje przekazał Alex Perez z The Cosmic Circus, który twierdzi, że właśnie ten termin jest obecnie najbardziej prawdopodobny. W sieci od pewnego czasu pojawiają się także pogłoski o specjalnym materiale promocyjnym związanym z rozpoczęciem sprzedaży biletów. Ten miałby zostać opublikowany już około 17 czerwca.

Nieoficjalne źródła sugerują, że nadchodzący materiał promocyjny skoncentruje się przede wszystkim na starciu Spider Mana z Hulkiem. To właśnie ten pojedynek miałby stanowić główną atrakcję zwiastuna, podczas gdy najważniejsi przeciwnicy Petera Parkera nadal pozostaną tajemnicą. Wciąż nie wiadomo również, w kogo wciela się Sadie Sink. Marvel i Sony podobno nie zamierzają jeszcze ujawniać szczegółów dotyczących jej postaci. Ciekawie prezentują się także najnowsze informacje związane z Tombstone'em. Insider Cryptic4KQual twierdzi, że rola tego złoczyńcy będzie stosunkowo niewielka. Jednocześnie część fanów uważa, że może on pełnić funkcję ukrytego antagonisty, który pociąga za sznurki z cienia i stoi za wydarzeniami rozgrywającymi się w filmie. Do sieci trafiły również informacje dotyczące długości produkcji. Choć nie są to jeszcze oficjalne dane i mogą stanowić jedynie tymczasowe oznaczenia w systemach kinowych, wszystko wskazuje na to, że Spider Man: Całkiem nowy dzień potrwa 2 godziny i 25 minut.

GramTV przedstawia:

Oznaczałoby to wynik zbliżony do Spider Man: Bez drogi do domu, który trwał 2 godziny i 30 minut. Jest to obecnie najdłuższy film z Pajączkiem w historii. Akcja nowego filmu rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej odsłonie. Peter Parker jest już dorosły i mieszka samotnie po tym, jak wymazał siebie z pamięci najbliższych. W Nowym Jorku nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości, dlatego może całkowicie poświęcić się działalności jako Spider Man. Sytuacja zaczyna się jednak komplikować. Rosnąca liczba obowiązków prowadzi do tajemniczej fizycznej przemiany, która zagraża jego istnieniu. Jednocześnie przez miasto przetacza się fala przestępczości, dając początek jednemu z najgroźniejszych zagrożeń, z jakimi bohater musiał się dotąd zmierzyć. W obsadzie filmu znaleźli się: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando oraz Mark Ruffalo. Reżyserem produkcji jest Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers. Producentami są Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad oraz Rachel O'Connor. Przypomnijmy, że premiera filmu Spider Man: Całkiem nowy dzień została wyznaczona na 31 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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