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Zwolnienia w 11 bit studios. Portfolio projektów ma być jednak niezagrożone

Mateusz Mucharzewski
2026/06/11 19:50
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Warszawskie studio pożegnało się z częścią pracowników. Dotarliśmy do dodatkowych szczegółów restrukturyzacji.

Zwolnienia w 11 bit studios. Portfolio projektów ma być jednak niezagrożone

Jak udało nam się ustalić, przez warszawskie 11 bit studio przeszła fala zwolnień, która dotknęła około 20 specjalistów. Cięcia etatów nie mają jednak wpłynąć na planowane projekty.

Wczoraj na serwisie LinkedIn pojawiło się kilka wpisów byłych już pracowników 11 bit, którzy poinformowali o niespodziewanym cięciu etatów w studiu. Wśród nich byli członkowie zespołu niedawno zapowiedzianego DLC do The Alters, którego produkcja właśnie dobiegła końca. Udało mi się potwierdzić w samej spółce, że zwolnienia faktycznie miały miejsce i związane były z dostosowaniem zatrudnienia do obecnej sytuacji i planu produkcji.

W związku z realizacją zapowiedzianych zmian w prowadzeniu projektów oraz dostosowywaniem zespołów do aktualnych faz produkcji, na bieżąco aktualizujemy strukturę organizacyjną. Jest to standardowy element zarządzania organizacją działającą w modelu projektowym i wynika z naturalnych zmian zachodzących w cyklu życia poszczególnych produkcji.

GramTV przedstawia:

Z tego co udało mi się dowiedzieć, między innymi od osób dotkniętych zwolnieniami, cięcia etatów dotyczą prawie wszystkich zespołów. Wcześniej pracownicy otrzymywali raczej deklarację, że obecny poziom zatrudnienia jest stabilny i nie dojdzie do zwolnień. Decyzja o tym kto pożegna się ze studiem miała pochodzić od samego zarządu. Według moich informacji, zmniejszenie zatrudnienia ma pozwolić na to, aby żaden z kilku planowanych projektów nie musiał zostać skasowany.

LinkedIn

Tagi:

News
11 bit studios
Mateusz Mucharzewski

Prześwietlam polski gamedev - piszę o grach, biznesie i kulisach branży, do których inni nie docierają. Rozmawiam z twórcami i analizuję co dzieje się za zamkniętymi drzwiami.

Komentarze
1
koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 21:40

Brzmi to raczej jakby zrobili co mieli zrobić i nie byli już potrzebni.

W tej branży to jest chyba norma, że tylko część składu jest na stałe, a resztę zatrudnia się wedle potrzeb, po sfinalizowaniu projektu część więc przestaje być potrzebna. No chyba, że przydaliby się do następnego projektu.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112