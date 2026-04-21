11 bit idzie grubo. Nowa gra w świecie Frostpunka i powrót This War of Mine

11 bit studios podzieliło się swoimi planami na 5 najbliższych lat. I cóż, jest grubo, bo wygląda na to, że co roku coś trafi na rynek.

Polskie studio ma przy tym wszystkim konkretne zamiary. Chodzi m.in. o postawienie na kilka własnych, mających już pewną pozycję marek. Nowa gra w uniwersum Frostpunka i powrót This War of Mine Jedną z nich jest Frostpunk. W 2024 roku otrzymaliśmy Frostpunk 2, którego premiera była jednak słabsza niż oczekiwano. Mimo tego warszawska ekipa nie składa broni, dlatego też na przełomie 2027 i 2028 roku ukazać się ma Frostpunk 1886, czyli remake pierwszej odsłony, stworzony na silniku Unreal Engine 5. Ten ma zostać wydany w modelu Game-as-a-Platform, co stanowi zapowiedź długiego wsparcia z aktualizacjami, dodatkami, być może nowymi formami zabawy, a nawet treściami tworzonymi bezpośrednio przez społeczność. Prace nad tym tytułem, według zarządu, 11 bit, postępują bardzo dobrze.

Niemniej to nie wszystko, co polskie studio szykuje w związku z Frostpunkiem. Na okres 2028/2029 planowany jest projekt o kodowej nazwie P13. W praktyce ma to być gra dzieją się we frostpunkowym uniwersum, aczkolwiek będąca przedstawicielem zupełnie innego gatunku. Jakiego? Tego jeszcze nie wiemy, aczkolwiek sama koncepcja spojrzenia na świat, który w następstwie klimatycznej katastrofy został skuty lodem i ukryty pod potężnymi warstwami śniegu, wydaje się mocno intrygująca. Chcemy wprowadzić nowy gatunek do uniwersum Frostpunk [...] Próbujemy teraz zrobić to inaczej, uwzględniając aktualne trendy na świecie – stwierdził Przemysław Marszał, prezes 11 bit.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie zespół z Warszawy zamierza powrócić do This War of Mine. To właśnie ten tytuł na dobrą sprawę wypromował 11 bit studios. Ba, zapisał się on nawet w historii jako pierwsza gra włączona do kanonu lektur szkolnych. Na przełomie 2028 i 2029 firma wyda więc P15 – nową wersję This War of Mine, która podobnie jak Frostpunk 1886 powstanie na silniku Unreal Engine 5. Jednocześnie w okresie 2029/2030 zaplanowano tzw. P12, które ma być zupełnie nową marką, aczkolwiek inspirowaną klimatem This War of Mine. Chcemy, aby ta gra [P15 – przyp. red.] była gotowa dla nowych graczy [...] i zapewnić nowe wrażenia obecnym – zapewnił Marszał. Ponadto w tym roku 11 bit studios wyda Moonlighter 2 oraz dodatki do Frostpunka 2 i The Alters. W przyszłym sumptem polskiej firmy ukażą się natomiast Crop oraz nieujawniony jeszcze projekt. Do tego dochodzi tajemniczy P14 planowany na 2030/2031 rok. Jednocześnie firma chce każdego roku dokładać jedną lub dwie gry do swojego wydawnictwa.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

