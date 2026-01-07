Polski hit za darmo na Steam. Prawdziwa perełka do zgarnięcia, ale trzeba się pośpieszyć

Lenovo rozpoczyna nowy rok kolejnym prezentem do wykorzystania na Steam. Już dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego na stronie Legion Gaming Community do zdobycia będzie za darmo kultowa polska gra, This War of Mine. Tytuł od 11 bit studios cieszy się dużym uznaniem wśród graczy, a teraz osoby, które nie posiadają tego tytułu na platformie Valve, będą mogli zdobyć grę bez żadnych opłat.
Jak zwykle przy promocjach od Lenovo, liczba kluczy jest mocno ograniczona. Tym samym prezent będą mogły zgarnąć osoby, które jako pierwsze zajmą miejsce w kolejce chętnych. Klucz do This War of Mine będzie można wykorzystać na stronie Gamesplanet, który zaoferuje graczom właściwy kod do wykorzystani na Steam. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać grę za darmo.
W This War of Mine nie wcielasz się w rolę elitarnego żołnierza, lecz w grupę cywilów, którzy starają się przetrwać w oblężonym mieście, zmagając się z brakiem żywności, lekarstw i ciągłym zagrożeniem ze strony snajperów oraz szabrowników. Gra dostarcza przeżyć wojennych ukazanych z zupełnie wyjątkowej perspektywy.
Tempo rozgrywki jest oparte na cyklu dobowym. W ciągu dnia snajperzy uniemożliwiają ci opuszczanie schronienia, więc skupiaj się wtedy na utrzymywaniu go w jak najlepszym stanie, tworzeniu przedmiotów, wymienianiu się nimi oraz zajmowaniu się ocalałymi. Z kolei w nocy zabieraj jednego ze swoich ludzi na przeszukiwanie różnorodnych miejsc, starając się znaleźć rzeczy, które pomogą ci przetrwać – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Aby odebrać Moonlighter za darmo, gdy tylko promocja ruszy za dwa tygodnie, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.
Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.