Polski hit za darmo na Steam. Prawdziwa perełka do zgarnięcia, ale trzeba się pośpieszyć

Lenovo rozpoczyna nowy rok kolejnym prezentem do wykorzystania na Steam. Już dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego na stronie Legion Gaming Community do zdobycia będzie za darmo kultowa polska gra, This War of Mine. Tytuł od 11 bit studios cieszy się dużym uznaniem wśród graczy, a teraz osoby, które nie posiadają tego tytułu na platformie Valve, będą mogli zdobyć grę bez żadnych opłat.

This War of Mine za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Jak zwykle przy promocjach od Lenovo, liczba kluczy jest mocno ograniczona. Tym samym prezent będą mogły zgarnąć osoby, które jako pierwsze zajmą miejsce w kolejce chętnych. Klucz do This War of Mine będzie można wykorzystać na stronie Gamesplanet, który zaoferuje graczom właściwy kod do wykorzystani na Steam. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać grę za darmo.