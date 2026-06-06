The Alters otrzyma DLC. W Last Variable zagramy lada moment

Dodatek wprowadzi zupełnie nową historię trwającą około 20 godzin, a także szereg nowych mechanik związanych z terraformowaniem planety, rozbudową podziemnych baz oraz rozwojem naukowym. Fabuła rozszerzenia rozpoczyna się od alternatywnego scenariusza, w którym Jan Naukowiec nie opuszcza planety wraz z pozostałymi wersjami samego siebie. Zamiast tego decyduje się pozostać na miejscu i kontynuować badania naukowe wraz ze swoimi alterami. Jego celem staje się stworzenie Oazy, miejsca zdolnego przywrócić życie nieprzyjaznemu światu.

Realizacja tego ambitnego projektu będzie wymagała współpracy różnych wariantów Jana specjalizujących się w odmiennych dziedzinach nauki. Kluczową rolę odegrają Jan Geolog, Jan Biolog, Jan Chemik oraz Jan Fizyk. Każdy z nich, podobnie jak w podstawowej wersji gry, będzie posiadał własną osobowość, przekonania i odmienne spojrzenie na podejmowane decyzje.

Twórcy podkreślają, że choć Jan Naukowiec będzie mógł korzystać z kriogenicznego snu, pozostali badacze pracujący w laboratoriach terenowych nie otrzymają takiej ochrony. Oznacza to, że podczas gdy główny bohater będzie przesypiał kolejne etapy projektu, jego altery będą nadal się starzeć, prowadząc badania i rozwijając przedsięwzięcie.

Nowa historia skoncentruje się przede wszystkim na grupie Janów Naukowców, których idealnie zsynchronizowane umysły mają pomóc w rozwikłaniu tajemnicy fenomenu Oazy. W trakcie rozgrywki gracze odwiedzą nowe regiony planety i rozpoczną proces ich terraformowania.

Każda transformacja środowiska będzie miała bezpośredni wpływ na otoczenie. Przekształcanie kolejnych obszarów doprowadzi do zmian krajobrazu, pojawiania się nowych zasobów oraz aktywowania mechanizmów obronnych planety. W efekcie gracze będą musieli mierzyć się z częstszymi trzęsieniami ziemi, silnymi falami promieniowania oraz innymi zagrożeniami środowiskowymi.