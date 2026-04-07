Frostpunk 2 wkrótce z nowym DLC. Znamy datę premiery dodatku Breach of Trust

Nadchodzące rozszerzenie przeniesie graczy do nowego miasta usytuowanego u podnóża niespokojnego wulkanu.
Od premiery gry Frostpunk 2 minęło już trochę czasu. 11 bit studios nie zapomina jednak o swojej produkcji i już niedługo zaserwuje fanom wspomnianego tytułu kolejną porcję nowości. Deweloperzy ujawnili bowiem datę premiery dodatku Breach of Trust.
Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Breach of Trust do gry Frostpunk 2 zadebiutuje 23 czerwca 2026 roku. Fabuła wspomnianego rozszerzenia przedstawi losy położonego u podnóża niespokojnego wulkanu miasta New Edinburgh i jego dawnej kolonii – Aurory. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun nadchodzącego DLC.
Poprzedni Kapitan został obalony, tymczasem ziemia w mieście drży od zwiastujących erupcję wstrząsów – to moment, gdy przejmiesz władzę jako „pierwszy obywatel”. Ale pamiętaj: okresowe wotum zaufania będzie namacalną kontrolą twojego społecznego poparcia – a gdy wybuchną zamieszki i niebo skryje się pod wulkanicznym popiołem, jedyną bezpieczną przystań stanowić będzie pobliska kolonia utworzona na zamarzniętym jeziorze – czytamy w opisie dodatku na Steam.
Dodatek Breach of Trust wprowadzi 5 unikalnych społeczności i frakcji, a każda z nich będzie mogła pochwalić się własną historią, tożsamością i ideologią. Nadchodzące rozszerzenie do gry Frostpunk 2 wprowadzi również nowe, śmiertelne zagrożenia środowiskowe przekładające się na nowe mechaniki w grze. Nie zabraknie też nowych wydarzeń fabularnych, budynków i praw.
