Frostpunk 2 wkrótce z nowym DLC. Znamy datę premiery dodatku Breach of Trust

Mikołaj Ciesielski
2026/04/07 10:15
Nadchodzące rozszerzenie przeniesie graczy do nowego miasta usytuowanego u podnóża niespokojnego wulkanu.

Od premiery gry Frostpunk 2 minęło już trochę czasu. 11 bit studios nie zapomina jednak o swojej produkcji i już niedługo zaserwuje fanom wspomnianego tytułu kolejną porcję nowości. Deweloperzy ujawnili bowiem datę premiery dodatku Breach of Trust.

Frostpunk 2: Breach of Trust
Frostpunk 2: Breach of Trust

11 bit studios ujawniło datę premiery dodatku Breach of Trust do Frostpunk 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Breach of Trust do gry Frostpunk 2 zadebiutuje 23 czerwca 2026 roku. Fabuła wspomnianego rozszerzenia przedstawi losy położonego u podnóża niespokojnego wulkanu miasta New Edinburgh i jego dawnej kolonii – Aurory. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun nadchodzącego DLC.

Poprzedni Kapitan został obalony, tymczasem ziemia w mieście drży od zwiastujących erupcję wstrząsów – to moment, gdy przejmiesz władzę jako „pierwszy obywatel”. Ale pamiętaj: okresowe wotum zaufania będzie namacalną kontrolą twojego społecznego poparcia – a gdy wybuchną zamieszki i niebo skryje się pod wulkanicznym popiołem, jedyną bezpieczną przystań stanowić będzie pobliska kolonia utworzona na zamarzniętym jeziorze – czytamy w opisie dodatku na Steam.

Dodatek Breach of Trust wprowadzi 5 unikalnych społeczności i frakcji, a każda z nich będzie mogła pochwalić się własną historią, tożsamością i ideologią. Nadchodzące rozszerzenie do gry Frostpunk 2 wprowadzi również nowe, śmiertelne zagrożenia środowiskowe przekładające się na nowe mechaniki w grze. Nie zabraknie też nowych wydarzeń fabularnych, budynków i praw.

Na koniec przypomnijmy, że Frostpunk 2 dostępny jest obecnie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat konsolowej wersji wspomnianej produkcji 11 bit studios, to zapraszamy Was do lektury: Frostpunk 2 – recenzja na PlayStation 5. Apokalipsa tylko z bliska.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/frostpunk-2-dlc-breach-of-trust-announced

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

