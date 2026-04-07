Frostpunk 2 wkrótce z nowym DLC. Znamy datę premiery dodatku Breach of Trust

Od premiery gry Frostpunk 2 minęło już trochę czasu. 11 bit studios nie zapomina jednak o swojej produkcji i już niedługo zaserwuje fanom wspomnianego tytułu kolejną porcję nowości. Deweloperzy ujawnili bowiem datę premiery dodatku Breach of Trust.

11 bit studios ujawniło datę premiery dodatku Breach of Trust do Frostpunk 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Breach of Trust do gry Frostpunk 2 zadebiutuje 23 czerwca 2026 roku. Fabuła wspomnianego rozszerzenia przedstawi losy położonego u podnóża niespokojnego wulkanu miasta New Edinburgh i jego dawnej kolonii – Aurory. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun nadchodzącego DLC.