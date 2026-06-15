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Frostpunk 2: Breach of Trust nadchodzi. Zobaczcie fabularny zwiastun dodatku

Mikołaj Ciesielski
2026/06/15 17:15
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11 bit studios ujawniło również, kiedy gracze z całego świata będą mogli rozpocząć swoją przygodę z DLC.

Na początku kwietnia poznaliśmy datę dodatku Breach of Trust do Frostpunk 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniane rozszerzenie zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Nic więc dziwnego, że 11 bit studios postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym debiucie DLC i opublikowało fabularny zwiastun.

Frostpunk 2: Breach of Trust
Frostpunk 2: Breach of Trust

11 bit studios prezentuje fabularny zwiastun dodatku Breach of Trust do Frostpunk 2

Dodatek Breach of Trust przeniesie fanów gry Frostpunk 2 do nowego miasta usytuowanego u podnóża niespokojnego wulkanu, którego stabilność została zachwiana. Rozszerzenie wprowadzi również m.in. 5 nowych frakcji, a także „nowe, śmiertelne zagrożenia środowiskowe”, z którymi powiązane będą nowe mechaniki. DLC w wersji na Steam wyceniono na 45,49 zł.

Poprzedni Kapitan został obalony, tymczasem ziemia w mieście drży od zwiastujących erupcję wstrząsów – to moment, gdy przejmiesz władzę jako „pierwszy obywatel”. Ale pamiętaj: okresowe wotum zaufania będzie namacalną kontrolą twojego społecznego poparcia – a gdy wybuchną zamieszki i niebo skryje się pod wulkanicznym popiołem, jedyną bezpieczną przystań stanowić będzie pobliska kolonia utworzona na zamarzniętym jeziorze – czytamy w opisie dodatku na Steam.

11 bit studios ujawniło również, kiedy gracze z całego świata będą mogli rozpocząć swoją przygodę z DLC. Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Breach of Trust do Frostpunk 2 zadebiutuje w Polsce dokładnie 23 czerwca 2026 roku o 15:00 czasu polskiego. Natomiast do 25 czerwca 2026 roku podstawową wersję gry można kupić na Steam z 50% zniżką.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Frostpunk 2 dostępny jest obecnie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat konsolowej wersji wspomnianej produkcji 11 bit studios, to zapraszamy Was do lektury: Frostpunk 2 – recenzja na PlayStation 5. Apokalipsa tylko z bliska.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1601580/view/715655868018853358

Tagi:

News
zwiastun
DLC
dodatek
premiera
rozszerzenie
polskie gry
11 bit studios
survival
postapokalipsa
gra strategiczna
Frostpunk 2
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zwiastun fabularny
Frostpunk 2: Breach of Trust
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Portal: v.6.1.112