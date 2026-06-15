Frostpunk 2: Breach of Trust nadchodzi. Zobaczcie fabularny zwiastun dodatku

11 bit studios ujawniło również, kiedy gracze z całego świata będą mogli rozpocząć swoją przygodę z DLC.

Na początku kwietnia poznaliśmy datę dodatku Breach of Trust do Frostpunk 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniane rozszerzenie zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Nic więc dziwnego, że 11 bit studios postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym debiucie DLC i opublikowało fabularny zwiastun.

11 bit studios prezentuje fabularny zwiastun dodatku Breach of Trust do Frostpunk 2

Dodatek Breach of Trust przeniesie fanów gry Frostpunk 2 do nowego miasta usytuowanego u podnóża niespokojnego wulkanu, którego stabilność została zachwiana. Rozszerzenie wprowadzi również m.in. 5 nowych frakcji, a także „nowe, śmiertelne zagrożenia środowiskowe”, z którymi powiązane będą nowe mechaniki. DLC w wersji na Steam wyceniono na 45,49 zł.