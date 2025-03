Zwolnienia u twórców Tomb Raider. Crystal Dynamics redukuje zespół

Przedstawiciele Crystal Dynamics podkreślili, że ta redukcja zatrudnienia była krokiem niezbędnym w celu lepszego dostosowania się do „obecnych potrzeb biznesowych firmy”. W opublikowanym oświadczeniu studio zapewniło, że zaoferuje wsparcie zwolnionym pracownikom.

Dziś rano studio Crystal Dynamics podjęło trudną decyzję o redukcji zatrudnienia, w wyniku której pracę straciło 17 utalentowanych członków zespołu. Decyzja ta nie została podjęta pochopnie. Ostatecznie ten krok okazał się konieczny, aby lepiej dostosować się do obecnych potrzeb biznesowych oraz przyszłego rozwoju studia. Nie jest to w żadnym stopniu odzwierciedlenie zaangażowania ani umiejętności osób, których to dotyczy.

Mamy świadomość, jak bolesna jest ta sytuacja dla wszystkich nią dotkniętych, dlatego oferujemy im pakiety wsparcia oraz pomoc w znalezieniu nowych możliwości zawodowych.

Crystal Dynamics pozostaje wierne swojemu zaangażowaniu w przekraczanie granic tworzenia świetnych gier. Ta zmiana nie wpływa na nasze aktualne plany projektowe. – czytamy w oświadczeniu.