Nowy Tomb Raider powstaje w Polsce, ale jak duży jest udział Flying Wild Hog?

Oficjalny komunikat głosi, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis to efekt wspólnej pracy Crystal Dynamics z polskim studiem Flying Wild Hog, znanym z takich gier jak Shadow Warrior, Hard Reset czy Evil West. Jak jednak wygląda podział obowiązków i jak duża jest rola pochodzącego z Warszawy dewelopera? To pytanie zadałem u samego źródła.
Ogłoszeniu Tomb Raider: Legacy of Atlantis towarzyszyło duże zaskoczenie związane z udziałem w produkcji twórców Shadow Warrior. Jak istotna jest ich rola?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!