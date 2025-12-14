Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Tomb Raider powstaje w Polsce, ale jak duży jest udział Flying Wild Hog?

Mateusz Mucharzewski
2025/12/14 14:44
0

Ogłoszeniu Tomb Raider: Legacy of Atlantis towarzyszyło duże zaskoczenie związane z udziałem w produkcji twórców Shadow Warrior. Jak istotna jest ich rola?

Oficjalny komunikat głosi, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis to efekt wspólnej pracy Crystal Dynamics z polskim studiem Flying Wild Hog, znanym z takich gier jak Shadow Warrior, Hard Reset czy Evil West. Jak jednak wygląda podział obowiązków i jak duża jest rola pochodzącego z Warszawy dewelopera? To pytanie zadałem u samego źródła.

Jak udało mi się potwierdzić, w rzeczywistości to właśnie Flying Wild Hog jest deweloperem gry i odpowiada za pełną produkcję. Crystal Dynamic pełni rolę wspierającą, dzieląc się swoim doświadczeniem, pomysłami kreatywnymi oraz dbając o spójność nowej gry z dziedzictwem cyklu Tomb Raider.

Można więc śmiało uznać, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis jest polską grą. Jest to więc kolejne, kultowe dla branży IP, które trafiło w jakimś momencie swojego rozwoju do Polski – inne przykłady to między innymi Silent Hill, Gears of War, Donkey Kong czy Duke Nukem.

Tagi:

News
Tomb Raider
Crystal Dynamics
Flying Wild Hog
Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


