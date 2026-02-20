Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostry komentarz do zamknięcia Bluepoint Games przez Sony. „To nie jest przestępstwo… ale powinno być”

Radosław Krajewski
2026/02/20 11:00
Paragrafu żadnego na to nie ma i wszystko odbyło się w białych rękawiczkach.

Wczoraj Sony Interactive Entertainment oficjalnie poinformowało o zamknięciu Bluepoint Games. Zlikwidowano nie tylko studio odpowiedzialne za remake Demon’s Souls, ale również zwolniono około 70 pracowników. Firma została przejęta przez japońską korporację zaledwie pięć lat temu.

Bluepoint Games zamknięte bez konsekwencji. Dziennikarz twierdzi, że powinno być inaczej

Decyzja wywołała ogromną falę krytyki w mediach społecznościowych. Gracze, dziennikarze oraz twórcy gier nie potrafią zrozumieć, dlaczego PlayStation wciąż inwestuje w projekty z segmentu gier-usług, podczas gdy Bluepoint Games, studio odpowiedzialne za jedne z najlepiej ocenianych remake’ów w historii, takie jak Shadow of the Colossus czy Demon’s Souls, nigdy nie otrzymało szansy na stworzenie własnej marki. Wielu fanów od lat liczyło także na remake Bloodborne, który jednak nigdy nie wyszedł poza sferę marzeń społeczności.

W ostrych słowach sytuację skomentował Jeff Grubb. Dziennikarz zwrócił uwagę na sposób, w jaki Sony zarządzało studiem po jego przejęciu. Według niego Bluepoint najpierw zostało kupione, następnie skierowane do pracy nad sieciowym projektem osadzonym w uniwersum God of War, później gra została anulowana po niepowodzeniu strategii live-service, a ostatecznie zdecydowano o zamknięciu całego zespołu.

To nie jest przestępstwo kupić Bluepoint po remake’ach Demon’s Souls i Shadow of the Colossus, kazać im zrobić sieciowego God of Wara, anulować tę grę, a potem zamknąć studio.

Ale Ku*** powinno być.

Słowa Grubba szybko rozprzestrzeniły się w sieci i stały się jednym z najczęściej cytowanych komentarzy dotyczących tej decyzji. Dziennikarz wprost sugeruje, że model biznesowy polegający na przejmowaniu utalentowanych zespołów, niewykorzystywaniu ich potencjału i ostatecznym zwalnianiu pracowników jest poważnym problemem współczesnej branży gier.

Obecnie nie wiadomo, jaka przyszłość czeka deweloperów Bluepoint Games. Społeczność liczy, że doświadczeni twórcy szybko znajdą zatrudnienie w innych studiach Sony.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:53

Jak zwykle, odklejeni od rzeczywistości managerowie czy inni skretyniali "team leaderzy" podejmują durne decyzje, za które potem są zwalniani pracownicy. Smutna norma.




