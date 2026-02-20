Ostry komentarz do zamknięcia Bluepoint Games przez Sony. „To nie jest przestępstwo… ale powinno być”

Paragrafu żadnego na to nie ma i wszystko odbyło się w białych rękawiczkach.

Wczoraj Sony Interactive Entertainment oficjalnie poinformowało o zamknięciu Bluepoint Games. Zlikwidowano nie tylko studio odpowiedzialne za remake Demon’s Souls, ale również zwolniono około 70 pracowników. Firma została przejęta przez japońską korporację zaledwie pięć lat temu.

Bluepoint Games zamknięte bez konsekwencji. Dziennikarz twierdzi, że powinno być inaczej

Decyzja wywołała ogromną falę krytyki w mediach społecznościowych. Gracze, dziennikarze oraz twórcy gier nie potrafią zrozumieć, dlaczego PlayStation wciąż inwestuje w projekty z segmentu gier-usług, podczas gdy Bluepoint Games, studio odpowiedzialne za jedne z najlepiej ocenianych remake’ów w historii, takie jak Shadow of the Colossus czy Demon’s Souls, nigdy nie otrzymało szansy na stworzenie własnej marki. Wielu fanów od lat liczyło także na remake Bloodborne, który jednak nigdy nie wyszedł poza sferę marzeń społeczności.