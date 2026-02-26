Zwolnienia u twórców skate. "Decyzja ta nie odzwierciedla ich wkładu"

Dlaczego? Według komunikatu przetasowania mają paradoksalnie pomóc w pracach nad skate., szczególnie w dłuższym okresie. Bo właśnie – redukcja etatów, przynajmniej według zapewnień samych twórców, nie oznacza, iż projekt zostaje zamknięty. Zamiast tego Full Circle ma nadal wspierać i rozwijać produkcję, docelowo dążąc do wyjścia ze wczesnego dostępu.

W oświadczeniu studia wyczytamy:

Od momentu uruchomienia wczesnego dostępu we wrześniu dziesiątki milionów z was zawitały do San Vansterdam. Wasza pasja, kreatywność i komentarze utwierdziły nas w wierze w to, czym skate. może się stać.

Ponieważ skate. nadal ewoluuje, zmieniamy się jako studio. Przekształcamy Full Circle, by lepiej wspierać skate. w długim okresie i by zespół mógł skupić się na sprawach, które najbardziej mają dla was znaczenie – i by uczynił je świetnymi.

Te ruchy oznaczają zmiany w strukturze naszego zespołu, które dotknąć niektórych stanowisk. Członkowie dotknięci tymi ruchami to utalentowani koledzy i przyjaciele, którzy pomogli stworzyć fundamenty skate.

Ich kreatywność i poświęcenie są do głębi powiązane z tym, czego gracze dziś doświadczają. Decyzja ta nie odzwierciedla ich wkładu, my zaś jesteśmy zaangażowani we wspieranie ich w okresie tej zmiany.

Cieszymy się na dalszą współpracę z wami, bo będziemy działać szybciej, słuchać uważniej i konsekwentnie realizować rzeczy dla was wszystkich.

Nasze zaangażowanie w skate. i w miliony graczy, którzy wierzą w tę grę, pozostaje silne. Do naszych odchodzących kolegów: Dziękujemy. skate. istnieje dzięki waszej ciężkiej pracy i zaangażowaniu od samego początku.