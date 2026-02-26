Zwolnienia u twórców skate. "Decyzja ta nie odzwierciedla ich wkładu"

W ubiegłym roku Electronic Arts po 15 latach przywróciło do życia markę Skate. Sam powrót nie był jednak idealny.
skate. zebrało bowiem mieszane opinie, aczkolwiek był to jedynie wczesny dostęp. Były zatem podstawy, by zakładać, że przynajmniej niektóre rzeczy ulegną poprawie.
Zwolnienia wśród twórców skate.
Dziś wiemy jednak już, że nie wszyscy twórcy będą mieli szansę, by nadal pracować nad swoim dziełem. Studio Full Circle, które przejęło pałeczkę po nieistniejącym już EA Black Box, ogłosiło bowiem cięcia kadrowe. Jak szeroko zakrojone? To nie zostało ujawnione, wiemy jedynie, iż doszło do restrukturyzacji, która swoim zasięgiem ma objąć niektóre z istniejących dotychczas stanowisk.
Dlaczego? Według komunikatu przetasowania mają paradoksalnie pomóc w pracach nad skate., szczególnie w dłuższym okresie. Bo właśnie – redukcja etatów, przynajmniej według zapewnień samych twórców, nie oznacza, iż projekt zostaje zamknięty. Zamiast tego Full Circle ma nadal wspierać i rozwijać produkcję, docelowo dążąc do wyjścia ze wczesnego dostępu.
W oświadczeniu studia wyczytamy:
Od momentu uruchomienia wczesnego dostępu we wrześniu dziesiątki milionów z was zawitały do San Vansterdam. Wasza pasja, kreatywność i komentarze utwierdziły nas w wierze w to, czym skate. może się stać.
Ponieważ skate. nadal ewoluuje, zmieniamy się jako studio. Przekształcamy Full Circle, by lepiej wspierać skate. w długim okresie i by zespół mógł skupić się na sprawach, które najbardziej mają dla was znaczenie – i by uczynił je świetnymi.
Te ruchy oznaczają zmiany w strukturze naszego zespołu, które dotknąć niektórych stanowisk. Członkowie dotknięci tymi ruchami to utalentowani koledzy i przyjaciele, którzy pomogli stworzyć fundamenty skate.
Ich kreatywność i poświęcenie są do głębi powiązane z tym, czego gracze dziś doświadczają. Decyzja ta nie odzwierciedla ich wkładu, my zaś jesteśmy zaangażowani we wspieranie ich w okresie tej zmiany.
Cieszymy się na dalszą współpracę z wami, bo będziemy działać szybciej, słuchać uważniej i konsekwentnie realizować rzeczy dla was wszystkich.
Nasze zaangażowanie w skate. i w miliony graczy, którzy wierzą w tę grę, pozostaje silne. Do naszych odchodzących kolegów: Dziękujemy. skate. istnieje dzięki waszej ciężkiej pracy i zaangażowaniu od samego początku.