Czy Microsoft i Xbox czekają zwolnienia? Jasna deklaracja nowego CCO

Minionego wieczora gruchnęła wieść o ogromnych przetasowaniach w gamingowym dziale Microsoftu. Firmę opuściła m.in. wieloletnia twarz marki Xbox.
W tej sytuacji zasadne wydaje się pytanie, co dalej? I, co nie mniej ważne, czy będą zwolnienia?
W MS i Xboxie ma obejść się bez zwolnień
Od pewnego czasu w branży nie brakuje informacji o kolejnych zamkniętych studiach czy też zwolnionych pracownikach. Takie doniesienia płyną do nas m.in. z Ubisoftu czy też z Sony. A Microsoft? W tak kluczowym momencie głos zabrał Matt Booty, świeżo mianowany Chief Content Officer i wiceprezes Microsoft Gaming.
Booty w oświadczeniu opublikowanym na blogu Microsoftu postanowił uspokoić pracowników:
Skupiam się na wspieraniu zespołów i ich liderów, których mamy na miejscu, oraz na tworzeniu dla nich warunków, by mogli oni wykonywać jak najlepszą pracę. Aby było jasne, w naszych studiach nie trwają żadne zmiany organizacyjne.
Taka retoryka pozwala mieć nadzieję, że roszady na poziomie dyrektorskim nie odbiją się na pracownikach niższych szczebli. Szczególnie, że sam Booty zwrócił uwagę, że Microsoft i Xbox posiadają uznane marki oraz nowe projekty, które mają pomóc w radzeniu sobie ze zmianami. W jakim stopniu to faktyczne uspokojenie, a w jakim odkładanie faktycznych roszad kadrowych na później – pokaże dopiero przyszłość.
Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w Microsofcie, to największym zaskoczeniem było odejście Phila Spencera. Ten współpracował z firmą od 38 lat, a przez ostatnie 12 lat przewodził działowi gier i był swoistą twarzą marki Xbox. Jego miejsce zajmie teraz Asha Sharma, działająca wcześniej w MS w segmencie AI. Ponadto Giganta z Redmond opuściła Sarah Bond, dotychczasowa prezes Xboxa, a awansowany został wspomniany już Booty.
