Humble Choice w grudniu 2025 zaskakuje. Oto 8 gier, w jakie zagrają za darmo abonenci

Mikołaj Berlik
2025/12/03 11:00
Nowa oferta subskrypcji łączy tytuły dla fanów Hollow Knighta, Splinter Cella i Yakuzy.

Grudniowa odsłona abonamentu Humble Bundle przynosi jeden z bardziej zróżnicowanych zestawów ostatnich miesięcy. Wśród ośmiu gier znalazły się zarówno ciepło przyjęte produkcje akcji, jak i platformówki, strategiczne symulatory oraz tytuły indie o bardzo dobrych ocenach.

Humble Choice

Humble Choice oferta na grudzień 2025

W pakiecie szczególnie wyróżniają się takie pozycje jak Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name od SEGA – spin-off uwielbianej serii Yakuza, Nine Sols, czyli platformówka akcji inspirowana formułą metroidvanii i kierowana do fanów m.in. Hollow Knighta, a także Intravenous 2, skradanka czerpiąca z rozwiązań znanych ze Splinter Cella od Ubisoft. Zestaw uzupełniają klasyczny beat’em up Streets of Rage 4 oraz kilka ciekawych tytułów indie.

Abonament Humble Choice pozostaje wyceniony na 12,99 euro miesięcznie, czyli około 55 zł. Z oferty można skorzystać do 6 stycznia, do godziny 18:59 czasu polskiego.

Gry dostępne w Humble Choice na grudzień 2025

Pełna lista obejmuje osiem pozycji:

  • Beholder: Conductor
  • Dungeon Tycoon
  • Godlike Burger
  • Intravenous 2
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • Lost Skies
  • Nine Sols
  • Streets of Rage 4
