Humble Choice w grudniu 2025 zaskakuje. Oto 8 gier, w jakie zagrają za darmo abonenci

Grudniowa odsłona abonamentu Humble Bundle przynosi jeden z bardziej zróżnicowanych zestawów ostatnich miesięcy. Wśród ośmiu gier znalazły się zarówno ciepło przyjęte produkcje akcji, jak i platformówki, strategiczne symulatory oraz tytuły indie o bardzo dobrych ocenach.

Humble Choice – oferta na grudzień 2025

W pakiecie szczególnie wyróżniają się takie pozycje jak Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name od SEGA – spin-off uwielbianej serii Yakuza, Nine Sols, czyli platformówka akcji inspirowana formułą metroidvanii i kierowana do fanów m.in. Hollow Knighta, a także Intravenous 2, skradanka czerpiąca z rozwiązań znanych ze Splinter Cella od Ubisoft. Zestaw uzupełniają klasyczny beat’em up Streets of Rage 4 oraz kilka ciekawych tytułów indie.