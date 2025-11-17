Opóźnienie GTA 6 to „pokaz siły” Rockstara. Analityk o opóźnieniu premiery gry

Gracze nie powinni mieć powodów do niepokoju.

Ostatnia wiadomość o kolejnym przesunięciu terminu debiutu Grand Theft Auto 6 wzbudziła duże emocje, ale zdaniem ekspertów, fani nie mają się czym martwić. Według analizy, zdolność Rockstara do przesuwania premiery prawdopodobnie najbardziej oczekiwanej gry w historii jest dowodem na ich niesamowitą pewność siebie.

Według analityków opóźnienie GTA 6 nie zaszkodzi Rockstarowi

Badacz rynku gier i profesor New York University, Joost van Dreunen, w rozmowie z GamesRadar+ szczegółowo skomentował sytuację. Jego zdaniem, to najnowsze opóźnienie w niewielkim stopniu wpłynęło na krótkoterminowe prognozy finansowe Rockstara.