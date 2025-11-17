Opóźnienie GTA 6 to „pokaz siły” Rockstara. Analityk o opóźnieniu premiery gry

Ostatnia wiadomość o kolejnym przesunięciu terminu debiutu Grand Theft Auto 6 wzbudziła duże emocje, ale zdaniem ekspertów, fani nie mają się czym martwić. Według analizy, zdolność Rockstara do przesuwania premiery prawdopodobnie najbardziej oczekiwanej gry w historii jest dowodem na ich niesamowitą pewność siebie.
Według analityków opóźnienie GTA 6 nie zaszkodzi Rockstarowi
Badacz rynku gier i profesor New York University, Joost van Dreunen, w rozmowie z GamesRadar+ szczegółowo skomentował sytuację. Jego zdaniem, to najnowsze opóźnienie w niewielkim stopniu wpłynęło na krótkoterminowe prognozy finansowe Rockstara.
Ostatnie opóźnienie przesunęło premierę z maja 2026 roku na 19 listopada 2026 roku, co stanowi sześciomiesięczny poślizg. Wcześniej celowano ogólnie w rok 2025.
Opóźnianie GTA 6 to pokaz siły Rockstara. Studio doskonale wie, że największą walutą jest oczekiwanie i umie to wykorzystać. Historycznie każda duża odsłona GTA zaliczała przynajmniej jedno opóźnienie, a za każdym razem efekt końcowy wynagradzał czekanie.
GramTV przedstawia:
Joost van Dreunen otwarcie nazwał opóźnienie GTA 6 „pokazem siły”. Choć od premiery ostatniej części Grand Theft Auto minęła już ponad dekada, a branża gier przeszła olbrzymią ewolucję, głód na tę serię jest niezaspokojony. Piąta część, a zwłaszcza jej rozbudowany komponent Grand Theft Auto Online, nadal zajmuje wysokie pozycje na listach sprzedaży i jest postrzegana przez wielu konsumentów jako obowiązkowy zakup.
Jason i Lucia zawsze czuli, że los im nie sprzyja. Jednak gdy łatwy skok kończy się katastrofą, poznają najmroczniejsze oblicze najbardziej słonecznego miasta w Ameryce i trafiają w sam środek przestępczego spisku, który swoimi mackami oplata cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, muszą na sobie polegać tak, jak jeszcze nigdy wcześniej. – czytamy w opisie GTA 6.
Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!