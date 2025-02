Fantastyczna Czwórka wywołała nieoczekiwane kontrowersje. Marvel się tłumaczy, ale fani nie wierzą

To miało być prawdziwe święto dla Marvel Studios i wszystkich fanów Fantastycznej Czwórki. Nieprzypadkowo studio z wielką pompą zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu o rodzinie Richardsów, budując atmosferę oczekiwania i ekscytacji. Gdy materiał zebrał pozytywne opinie, mogąc pochwalić się 732 tysiącami łapek w górę do zaledwie 45 tysięcy w dół, obok zwiastuna Marvel postanowił również opublikować plakaty z filmu. Zabrakło na nich bohaterów Fantastycznej Czwórki, a pierwsze plakaty skupiły się na zwykłych ludziach, którzy celebrują kosmiczne przygody Reeda, Sue, Johnny’ego oraz Bena. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie doszukanie się przez widzów najróżniejszych błędów na jednym z plakatów. Szybko wysnuto wniosek, że grafiki zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, a w sieci zaroiło się od dowodów, mających poprzeć tę tezę.

Serwisy The Wrap oraz The Hollywood Reporter postanowiły skontaktować się w tej sprawie z przedstawicielami Marvela. Studio wydało krótkie oświadczenie, w którym potwierdzili, że „AI nie było używane do tworzenia tych plakatów”. Możliwe, że sami graficy popełnili błędy podczas tworzenia plakatów, a nikt nie skontrolował ich prac przed publikacją. Widzowie nie dadzą się jednak przekonać i wielu osób nadal uważa, że plakaty do Fantastycznej Czwórki są dziełem sztucznej inteligencji.

