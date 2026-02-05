Zaloguj się lub Zarejestruj

Styx: Blades of Greed na fabularnym zwiastunie. „Historia wspaniałego życia”

Mikołaj Ciesielski
2026/02/05 18:15
Najnowszy zwiastun przypomina kluczowe wydarzenia z dwóch pierwszych części serii i nie tylko.

Jakiś czas temu gracze otrzymali możliwość sprawdzenia wersji demo gry Styx: Blades of Greed. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już tylko dwa tygodnie. Firma Nacon i deweloperzy z Cyanide Studio chcą najwyraźniej odpowiednio przygotować graczy na powrót zielonoskórego mistrza skradania i za sprawą najnowszego zwiastuna przypominają dotychczasową historię bohatera.

Styx: Blades of Greed
Styx: Blades of Greed

Twórcy Styx: Blades of Greed przygotowują graczy na premierę i przypominają wydarzenia z poprzednich części

Przygotowany przez Nacon i Cyanide Studio zwiastun przypomina kluczowe wydarzenia z dwóch poprzednich części, a więc Styx: Master of Shadows oraz Styx: Shards of Darkness. Gracze zainteresowani Styx: Blades of Greed, którzy nie mieli wcześniej styczności ze wspomnianą serią, mogą więc sprawdzić, co doprowadziło zielonoskórego bohatera do jego „najnowszej obsesji”. W materiale nie zabrakło również miejsca na ujęcia z nadchodzącej odsłony, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Koniec z pracą dla innych! Tym razem nasz słynny zielonoskóry bohater zajmuje się własnymi sprawami i przewodzi swojej drużynie. Na pokładzie sterowca Styx i jego załoga poszukują nowego, tajemniczego źródła energii: kwarcu. W trakcie swojej pełnej intryg podróży będziesz wymykać się pułapkom Inkwizycji, spotykając znajome twarze oraz nowe, barwne postacie – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Styx: Blades of Greed zadebiutuje na rynku już 19 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Styx na PC.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/heres-the-official-story-trailer-for-styx-blades-of-greed/

Tagi:

News
skradanka
Cyanide Studio
fantasy
historia
TPP
fabuła
Styx: Master of Shadows
Styx: Shards of Darkness
Nacon
zwiastun fabularny
Styx: Blades of Greed
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

