Styx: Blades of Greed na fabularnym zwiastunie. „Historia wspaniałego życia”

Jakiś czas temu gracze otrzymali możliwość sprawdzenia wersji demo gry Styx: Blades of Greed. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już tylko dwa tygodnie. Firma Nacon i deweloperzy z Cyanide Studio chcą najwyraźniej odpowiednio przygotować graczy na powrót zielonoskórego mistrza skradania i za sprawą najnowszego zwiastuna przypominają dotychczasową historię bohatera.

Twórcy Styx: Blades of Greed przygotowują graczy na premierę i przypominają wydarzenia z poprzednich części

Przygotowany przez Nacon i Cyanide Studio zwiastun przypomina kluczowe wydarzenia z dwóch poprzednich części, a więc Styx: Master of Shadows oraz Styx: Shards of Darkness. Gracze zainteresowani Styx: Blades of Greed, którzy nie mieli wcześniej styczności ze wspomnianą serią, mogą więc sprawdzić, co doprowadziło zielonoskórego bohatera do jego „najnowszej obsesji”. W materiale nie zabrakło również miejsca na ujęcia z nadchodzącej odsłony, a całość znajdziecie na dole wiadomości.