Były szef Rockstar North zabiera głos. Leslie Benzies stanowczo zaprzecza oskarżeniom

Były prezes Rockstar North reaguje na medialne doniesienia.
Leslie Benzies, były prezes studia Rockstar North, wydał oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do oskarżeń pojawiających się w kontekście tak zwanych „Epstein Files”. W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia sugerujące, że Benzies miał dopuścić się napaści seksualnej, a obecny prezes Rockstar Games, Sam Houser, miał mieć świadomość tej sytuacji. Były szef Rockstara zdecydowanie zaprzeczył tym twierdzeniom.
Leslie Benzies zaprzecza zarzutom. Oficjalne oświadczenie byłego prezesa Rockstar North
W oświadczeniu przekazanym redakcji Kotaku za pośrednictwem swojego rzecznika Benzies podkreślił, że wszystkie zarzuty są nieprawdziwe. Jak zaznaczył, relacja łącząca go z osobą składającą oskarżenia miała charakter dobrowolny i trwała trzy miesiące. Według jego słów była to relacja oparta na obopólnej zgodzie, a wszelkie sugestie o przestępstwie są, jak określił, wprowadzające w błąd.
Były prezes Rockstar North odniósł się również bezpośrednio do powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Benzies stanowczo zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek spotkał Epsteina, odwiedził jego wyspę lub inne należące do niego posiadłości, a także korzystał z jego prywatnego samolotu. W wydanym stanowisku zaznaczył, że wszelkie próby łączenia go z tymi miejscami lub osobami nie mają podstaw w faktach.
Te oskarżenia są nieprawdziwe. Łączyła mnie z tą osobą trzymiesięczna relacja oparta na obopólnej zgodzie i nigdy nie spotkałem Jeffreya Epsteina ani nie odwiedziłem jego wyspy, jego posiadłości, ani nie podróżowałem jego samolotem. Wszelkie sugestie mówiące inaczej są wprowadzające w błąd.
Leslie Benzies opuścił Rockstar Games w 2016 roku, kończąc wieloletnią współpracę z firmą odpowiedzialną za serię Grand Theft Auto. Po odejściu założył własne studio Build a Rocket Boy, które w ostatnim czasie zwróciło na siebie uwagę produkcją Mindseye.
