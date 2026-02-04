Były szef Rockstar North zabiera głos. Leslie Benzies stanowczo zaprzecza oskarżeniom

Leslie Benzies, były prezes studia Rockstar North, wydał oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do oskarżeń pojawiających się w kontekście tak zwanych „Epstein Files”. W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia sugerujące, że Benzies miał dopuścić się napaści seksualnej, a obecny prezes Rockstar Games, Sam Houser, miał mieć świadomość tej sytuacji. Były szef Rockstara zdecydowanie zaprzeczył tym twierdzeniom.

Leslie Benzies zaprzecza zarzutom. Oficjalne oświadczenie byłego prezesa Rockstar North

W oświadczeniu przekazanym redakcji Kotaku za pośrednictwem swojego rzecznika Benzies podkreślił, że wszystkie zarzuty są nieprawdziwe. Jak zaznaczył, relacja łącząca go z osobą składającą oskarżenia miała charakter dobrowolny i trwała trzy miesiące. Według jego słów była to relacja oparta na obopólnej zgodzie, a wszelkie sugestie o przestępstwie są, jak określił, wprowadzające w błąd.