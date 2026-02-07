Roblox zbanowany. W tym kraju już nie zagracie

Roblox to jedna najpopularniejszych wśród dzieci produkcji. Niemniej nie wszystkim dane jest obcować z dziełem Roblox Corporation.

Jeden z krajów uderzył bowiem pięścią w stół. W efekcie Roblox stał się tam niedostępny dla użytkowników. Roblox zakazany w Egipcie Wspomnianym krajem jest Egipt. Prowodyrem wszystkiego był tamtejszy senator, Walaa Hermas Radwandid. To on publicznie domagał się prawnych regulacji, argumentując to bezpieczeństwem dzieci. Z jednej strony chodzi o dostęp do treści mogących mieć negatywny wpływ na moralność czy edukację najmłodszych. Z drugiej zaś sama gra miała narażać nieletnich na kontakt z nieznajomymi.

To nie pierwszy raz, gdy względem gry padały tego typu zarzuty. W efekcie studio odpowiedzialne za Robloxa już jakiś czas temu wprowadziło pewne ograniczenia, m.in. ustalając grupy wiekowe, które mogą się między sobą kontraktować oraz dodając weryfikację wideo, by mieć pewność, że dana osoba jest tym, za kogo się podaje. To jednak nie wystarczyło, bo Najwyższa Rada Regulacji Mediów w Egipicie i tak postanowiła zakazać Robloxa.

W ten sposób Egipt dołączył do innych państw, w których wydana jeszcze w 2006 roku produkcja stała się niedostępna. Tylko w ubiegłym roku podobne zakazy wprowadziły Algieria, Irak, Palestyna, Katar oraz Rosja. Wcześniej na ten sam krok zdecydowały się także Rosja oraz Korea Północna. Z drugiej strony studiu odpowiedzialnemu za tytułu udało się wypracować z władzami Jordanii i Kuwejtu rozwiązania, dzięki którym zakazy zdjęto. Tak czy inaczej, kontrowersje wokół Robloxa to temat, który stale powraca i to nawet w bardziej liberalnych krajach, jak np. Stany Zjednoczone. Tam w ubiegłym roku jedna z rodzin pozwała twórców po tym, jak pochodzący z niej 13-latek został porwany przez osobę poznaną rzekomo przez grę. Ponadto stany Luizjana, Teksas i Kentucky złożyły indywidualne pozwy z uwagi na obawy o bezpieczeństwo dzieci.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

