Zwiastun Clair Obscur: Expedition 33 sprzed 5 lat pokazuje zupełnie inną grą. Miał być steampunk, zombie i kosmici

Na Reddicie pojawił się niepublikowany wcześniej zwiastun z 2020 roku, który przedstawia prototypową wersję gry znaną ówcześnie pod roboczym tytułem We Lost. Materiał pokazuje zupełnie inną wizję gry, w tym uproszczoną grafikę, klasyczny system walki turowej, a także tymczasowe, „robotyczne” głosy postaci, które sam reżyser Guillaume Broche określił jako „okropne”. Pomimo surowości nagrania, wyraźnie widać zarysy tego, czym Expedition 33 się ostatecznie stało: eksplorację, turową walkę inspirowaną jRPG-ami, a nawet pojawiły się już wtedy znajome postacie Maelle i Lune.

Jeden z najlepiej ocenianych tytułów 2025 roku, czyli Clair Obscur: Expedition 33 , przeszedł niezwykłą metamorfozę. Założyciel Sandfall Interactive, Guillaume Broche, w jednym z wywiadów przyznał, że był znudzony pracą w Ubisofcie, dlatego postanowił założyć własne studio i zrealizować swoje oryginalne pomysły. Jednak zanim debiutancka gra deweloperów stała się tym, z czego znamy ją dzisiaj, na wczesnym etapie prac wyglądała zupełnie inaczej. Udowadnia to zwiastun, który wyciekł do sieci.

Zwiastun został pierwotnie stworzony na potrzeby rekrutacji aktorów głosowych, o czym świadczy opublikowany pięć lat temu post Broche’a, w którym szukał głosów do dema gry – w tym jednego dziecięcego. Wówczas projekt opisywany był jako „nowoczesna wersja jRPG z zachodnimi bohaterami”, tworzona na silniku Unreal Engine 4 z myślą o PC oraz konsolach PS4 i Xbox One.

Pierwotna fabuła różniła się znacznie od tej, którą poznali gracze w 2025 roku. Według głównej scenarzystki Jennifer Svedberg-Yen, która początkowo miała jedynie podkładać głos jednej z postaci, historia osadzona była w steampunkowej, alternatywnej wersji wiktoriańskiej Anglii, pełnej zombie i kosmitów. Inspiracją do zmiany kierunku narracyjnego stał się obraz, który Broche podziwiał, oraz opowiadanie Svedberg-Yen o artystce przenikającej do swoich dzieł.

Co ciekawe, do dziś w plikach gry można znaleźć ślady tej wczesnej wersji – choćby postać Gustava, która pierwotnie nosił imię Frey. Dodatkową ciekawostką jest utwór z oficjalnej ścieżki dźwiękowej zatytułowany We Lost, czyli tak samo, jak nazywała się pierwsza wersja projektu.