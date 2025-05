Clair Obscur: Expedition 33 powstało, ponieważ jeden z pracowników Ubisoftu był znudzony

Clair Obscur: Expedition 33, debiutancki hit studia Sandfall Interactive, odniósł duży sukces, sprzedając się w ponad 2 milionach egzemplarzy – tym samym będąc najlepiej ocenianą grą na Metacritic w historii. Założyciel studia, Guillaume Broche, w najnowszym wywiadzie zdradził, co skłoniło go do odejścia z Ubisoftu – jak sam przyznał, „był znudzony” i „chciał spróbować czegoś innego”.

Clair Obscur: Expedition 33 – wywiad z twórcą RPG-a

W rozmowie z BBC Broche wspomniał, że decyzja o założeniu własnego studia wynikała z chęci oderwania się od korporacyjnych struktur. Początki Sandfall Interactive były skromne – kluczowych współpracowników Broche rekrutował m.in. przez fora internetowe. Jennifer Svendberg-Yen, która odpowiadała m.in. za lokalizację, dołączyła po tym, jak odpowiedziała na jego post na Reddicie dotyczący darmowego nagrania głosowego do dema.