Zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie wyciekł do sieci. Nie brakuje w nim akcji

Nowy sezon może naprawić problemy poprzedniczki, która krytykowana była za zbyt mało scen akcji.
W trakcie tegorocznego New York Comic Con Marvel Television zaprezentowało pierwsze materiały z drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Chociaż Krysten Ritter, która wciela się w Jessicę Jones przez przypadek ujawniła krótki fragment teasera jeszcze przed panelem, całość nagrania w końcu trafiła do sieci. Jakość wycieku pozostawia wiele do życzenia, ale materiał ujawnia kilka kluczowych momentów z nadchodzącej serii.Wcześniej do sieci wyciekł pierwszy zwiastun drugiego sezonu X-Men ’97.
Daredevil: Odrodzenie – wyciekł zwiastun drugiego sezonu
W zapowiedzi widzimy rozwijającą się relację Matta Murdocka i Karen Page, intensywne ujęcia Bullseye’a oraz powrót Foggy’ego Nelsona, który pojawia się w retrospekcjach. Duże wrażenie robi również Wilson Fisk, który w nowym sezonie obejmuje stanowisko burmistrza Nowego Jorku i z coraz większą determinacją buduje własne imperium władzy. W materiale możemy zobaczyć sporo scen akcji, co też może nastroić optymistycznie tych widzów, którzy narzekali na wolne tempo prowadzenia historii w pierwszym sezonie.
W zwiastunie pojawia się także Jessica Jones. Jej szybka decyzja o ponownej współpracy z Daredevilem zapowiada długo wyczekiwane ponowne spotkanie członków Defenders. Obecność Krysten Ritter w obsadzie potwierdza wcześniejsze plotki o planowanym poszerzeniu fabuły o innych bohaterów z ulicznego świata Marvela.
Brad Winderbaum, szef Marvel Television, został zapytany o możliwość pojawienia się Luke’a Cage’a i Iron Fista w tej lub kolejnych odsłonach serialu:
Im mniej powiem, tym lepiej. Dario [Scardapane, showrunner] opowiada historię, która jak powiedział kiedyś Stan Lee, jest odbiciem świata za oknem. Polityka Nowego Jorku odgrywa w tym wszystkim ogromną rolę.
GramTV przedstawia:
Winderbaum zdradził również, że konstrukcja drugiego sezonu przypomina momentami rozbudowaną opowieść o walce o władzę:
To serial o facecie w diabelskim kostiumie, ale to, co Dario robi, jest znacznie głębsze. Pokazuje sieć powiązań między bohaterami, a także świat nowojorskiego City Hall i narastający opór wobec Kingpina. Czasem przypomina to baśniowy epos albo Grę o tron z polityczną intrygą w tle.
Widziałem już pierwsze montaże. Wygląda to niesamowicie. Nie chodzi tylko o to, kto pojawi się na ekranie. Najważniejsze są stawki w tej historii i świat, który Fisk próbuje stworzyć w Nowym Jorku.
Daredevil: Odrodzenie powróci na platformę Disney+ w marcu 2026 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!