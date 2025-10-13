Zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie wyciekł do sieci. Nie brakuje w nim akcji

W trakcie tegorocznego New York Comic Con Marvel Television zaprezentowało pierwsze materiały z drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Chociaż Krysten Ritter, która wciela się w Jessicę Jones przez przypadek ujawniła krótki fragment teasera jeszcze przed panelem, całość nagrania w końcu trafiła do sieci. Jakość wycieku pozostawia wiele do życzenia, ale materiał ujawnia kilka kluczowych momentów z nadchodzącej serii. Wcześniej do sieci wyciekł pierwszy zwiastun drugiego sezonu X-Men ’97.

Daredevil: Odrodzenie – wyciekł zwiastun drugiego sezonu

W zapowiedzi widzimy rozwijającą się relację Matta Murdocka i Karen Page, intensywne ujęcia Bullseye’a oraz powrót Foggy’ego Nelsona, który pojawia się w retrospekcjach. Duże wrażenie robi również Wilson Fisk, który w nowym sezonie obejmuje stanowisko burmistrza Nowego Jorku i z coraz większą determinacją buduje własne imperium władzy. W materiale możemy zobaczyć sporo scen akcji, co też może nastroić optymistycznie tych widzów, którzy narzekali na wolne tempo prowadzenia historii w pierwszym sezonie.