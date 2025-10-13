Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie wyciekł do sieci. Nie brakuje w nim akcji

Radosław Krajewski
2025/10/13 12:45
Nowy sezon może naprawić problemy poprzedniczki, która krytykowana była za zbyt mało scen akcji.

W trakcie tegorocznego New York Comic Con Marvel Television zaprezentowało pierwsze materiały z drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Chociaż Krysten Ritter, która wciela się w Jessicę Jones przez przypadek ujawniła krótki fragment teasera jeszcze przed panelem, całość nagrania w końcu trafiła do sieci. Jakość wycieku pozostawia wiele do życzenia, ale materiał ujawnia kilka kluczowych momentów z nadchodzącej serii. Wcześniej do sieci wyciekł pierwszy zwiastun drugiego sezonu X-Men ’97.

Daredevil: Odrodzenie – wyciekł zwiastun drugiego sezonu

W zapowiedzi widzimy rozwijającą się relację Matta Murdocka i Karen Page, intensywne ujęcia Bullseye’a oraz powrót Foggy’ego Nelsona, który pojawia się w retrospekcjach. Duże wrażenie robi również Wilson Fisk, który w nowym sezonie obejmuje stanowisko burmistrza Nowego Jorku i z coraz większą determinacją buduje własne imperium władzy. W materiale możemy zobaczyć sporo scen akcji, co też może nastroić optymistycznie tych widzów, którzy narzekali na wolne tempo prowadzenia historii w pierwszym sezonie.

W zwiastunie pojawia się także Jessica Jones. Jej szybka decyzja o ponownej współpracy z Daredevilem zapowiada długo wyczekiwane ponowne spotkanie członków Defenders. Obecność Krysten Ritter w obsadzie potwierdza wcześniejsze plotki o planowanym poszerzeniu fabuły o innych bohaterów z ulicznego świata Marvela.

Brad Winderbaum, szef Marvel Television, został zapytany o możliwość pojawienia się Luke’a Cage’a i Iron Fista w tej lub kolejnych odsłonach serialu:

Im mniej powiem, tym lepiej. Dario [Scardapane, showrunner] opowiada historię, która jak powiedział kiedyś Stan Lee, jest odbiciem świata za oknem. Polityka Nowego Jorku odgrywa w tym wszystkim ogromną rolę.

Winderbaum zdradził również, że konstrukcja drugiego sezonu przypomina momentami rozbudowaną opowieść o walce o władzę:

To serial o facecie w diabelskim kostiumie, ale to, co Dario robi, jest znacznie głębsze. Pokazuje sieć powiązań między bohaterami, a także świat nowojorskiego City Hall i narastający opór wobec Kingpina. Czasem przypomina to baśniowy epos albo Grę o tron z polityczną intrygą w tle.

Widziałem już pierwsze montaże. Wygląda to niesamowicie. Nie chodzi tylko o to, kto pojawi się na ekranie. Najważniejsze są stawki w tej historii i świat, który Fisk próbuje stworzyć w Nowym Jorku.

Daredevil: Odrodzenie powróci na platformę Disney+ w marcu 2026 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/tv/marvel/daredevil/daredevil-born-again-season-2-trailer-leaks-online-in-full-and-its-unbelievably-awesome-a224259

Popkultura
zwiastun
Marvel
serial
wyciek
superbohaterowie
MCU
daredevil
Marvel Studios
Daredevil: Born Again
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

