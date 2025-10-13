Wyciekł zwiastun nowego serialu o X-Menach. Tak prezentuje się potężny przeciwnik mutantów

Jednej z osób udało się nagrać zwiastun drugiego sezonu serialu, który nie trafił jeszcze do sieci.

Podczas tegorocznego Comic Con w Nowym Jorku Marvel Television zaprezentowało kilka nadchodzących projektów, takich jak Vision Qest, ale oficjalnie udostępniono jedynie zwiastun serialu Wonder Man. Reszta materiałów miała pozostać ekskluzywna dla uczestników panelu. Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa w sieci pojawiło się jednak nieoficjalne nagranie zapowiedzi drugiego sezonu X-Men ’97. Zwiastun zobaczycie poniżej.

X-Men ‘97 – wyciekł zwiastun drugiego sezonu

W krótkim fragmencie widać, jak bohaterowie próbują odnaleźć się po wydarzeniach finału pierwszego sezonu, gdy drużyna mutantów została rozproszona w czasie. Wolverine i Morph niespodziewanie działają ramię w ramię z Sabretoothem i Lady Deathstrike. W zwiastunie pojawiają się także Polaris, Danger oraz członkowie X-Factor, co sugeruje, że historia w nowej serii znacząco się rozszerzy.