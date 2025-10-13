Wyciekł zwiastun nowego serialu o X-Menach. Tak prezentuje się potężny przeciwnik mutantów

Jednej z osób udało się nagrać zwiastun drugiego sezonu serialu, który nie trafił jeszcze do sieci.
Podczas tegorocznego Comic Con w Nowym Jorku Marvel Television zaprezentowało kilka nadchodzących projektów, takich jak Vision Qest, ale oficjalnie udostępniono jedynie zwiastun serialu Wonder Man. Reszta materiałów miała pozostać ekskluzywna dla uczestników panelu. Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa w sieci pojawiło się jednak nieoficjalne nagranie zapowiedzi drugiego sezonu X-Men ’97. Zwiastun zobaczycie poniżej.
X-Men ‘97 – wyciekł zwiastun drugiego sezonu
W krótkim fragmencie widać, jak bohaterowie próbują odnaleźć się po wydarzeniach finału pierwszego sezonu, gdy drużyna mutantów została rozproszona w czasie. Wolverine i Morph niespodziewanie działają ramię w ramię z Sabretoothem i Lady Deathstrike. W zwiastunie pojawiają się także Polaris, Danger oraz członkowie X-Factor, co sugeruje, że historia w nowej serii znacząco się rozszerzy.
Największą niespodzianką jest jednak ujawnienie pełnego wyglądu, Apocalypse’a, który zajmuje centralne miejsce w zapowiedzi, co potwierdza, że to właśnie on stanie się głównym przeciwnikiem mutantów w nowym sezonie. Fani mogą też dostrzec Cyclopsa i Jean Grey w kostiumach przypominających stroje z początku lat dwutysięcznych, inspirowane serią komiksową Granta Morrisona.
Nowa odsłona X-Men ’97 powstaje już bez Beau DeMayo w roli głównego scenarzysty. Choć jego pomysły w dużej mierze zostały zachowane, dalszy kierunek historii będzie w rękach Matthew Chaunceya.
Jestem wdzięczny Beau za to, co wspólnie stworzyliśmy. Wykonał świetną robotę przy starcie tej serii – powiedział Brad Winderbaum, szef Marvel Television.
GramTV przedstawia:
W obsadzie głosowej znaleźli się: Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith, Cal Dodd, J. P. Karliak, Lenore Zann, George Buza, A. J. LoCascio, Holly Chou, Isaac Robinson-Smith, Matthew Waterson, Ross Marquand oraz Adrian Hough. Głos Polaris ma użyczyć Neve Campbell.
Data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Podano jedynie, że debiutu możemy oczekiwać w lato 2026 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!