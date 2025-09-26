Zombie w Dying Light: The Beast przestaną się tak często przytulać. Patch w drodze

W tym tygodniu informowaliśmy, że Dying Light: The Beast zaliczyło bardzo udany start . Twórcy wspomnianej produkcji nie zamierzają jednak spoczywać na laurach. Deweloperzy ze studia Techland pracują bowiem na kolejną „łatką”, która w najbliższych dniach usprawni działanie wydanego w tym miesiącu spin-offu serii Dying Light.

Twórcy Dying Light: The Beast dzielą się szczegółami na temat nadchodzącego patcha

Na oficjalnym profilu Dying Light na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, w którym zapowiedziano kolejny hotfix do Dying Light: The Beast. Zgodnie z przekazanymi informacjami większość zmian znajduje się już w „fazie głębokich testów”, ale zespół chce mieć pewność, że wszystko działa, jak należy. Obecnie studio weryfikuje następujące poprawki:

Wydajność : ciągłe udoskonalenia mające na celu redukcję zacinania się obrazu i spadków liczby klatek na sekundę

: ciągłe udoskonalenia mające na celu redukcję zacinania się obrazu i spadków liczby klatek na sekundę PC – Generowanie klatek : stabilność i spójność przy dużym obciążeniu.

: stabilność i spójność przy dużym obciążeniu. Zadania : wyeliminowanie 4 problemów blokujące postęp.

: wyeliminowanie 4 problemów blokujące postęp. Chwyty zombie: poprawki w balansie, aby rozgrywka była sprawiedliwa, ale nadal trzymała gracza w napięciu.

Ostatnia z wymienionych poprawek z pewnością ucieszy wielu graczy, którzy mają dość bliskich spotkań z zombie. Techland informuje, że opisana aktualizacja powinna trafić w ręce graczy Dying Light: The Beast na początku przyszłego tygodnia. Wówczas deweloperzy z polskiego studia opublikują również pełną listę zmian.

