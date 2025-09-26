Zaloguj się lub Zarejestruj

Zombie w Dying Light: The Beast przestaną się tak często przytulać. Patch w drodze

Mikołaj Ciesielski
2025/09/26 17:40
Techland przedstawia szczegóły kolejnego hotfixa.

W tym tygodniu informowaliśmy, że Dying Light: The Beast zaliczyło bardzo udany start. Twórcy wspomnianej produkcji nie zamierzają jednak spoczywać na laurach. Deweloperzy ze studia Techland pracują bowiem na kolejną „łatką”, która w najbliższych dniach usprawni działanie wydanego w tym miesiącu spin-offu serii Dying Light.

Twórcy Dying Light: The Beast dzielą się szczegółami na temat nadchodzącego patcha

Na oficjalnym profilu Dying Light na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, w którym zapowiedziano kolejny hotfix do Dying Light: The Beast. Zgodnie z przekazanymi informacjami większość zmian znajduje się już w „fazie głębokich testów”, ale zespół chce mieć pewność, że wszystko działa, jak należy. Obecnie studio weryfikuje następujące poprawki:

  • Wydajność: ciągłe udoskonalenia mające na celu redukcję zacinania się obrazu i spadków liczby klatek na sekundę
  • PC – Generowanie klatek: stabilność i spójność przy dużym obciążeniu.
  • Zadania: wyeliminowanie 4 problemów blokujące postęp.
  • Chwyty zombie: poprawki w balansie, aby rozgrywka była sprawiedliwa, ale nadal trzymała gracza w napięciu.

Ostatnia z wymienionych poprawek z pewnością ucieszy wielu graczy, którzy mają dość bliskich spotkań z zombie. Techland informuje, że opisana aktualizacja powinna trafić w ręce graczy Dying Light: The Beast na początku przyszłego tygodnia. Wówczas deweloperzy z polskiego studia opublikują również pełną listę zmian.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light: The Beast dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dying Light: The Beast - Elektryczny na potwory, ołowiany na ludzi.

Źródło:https://x.com/DyingLightGame/status/1971575712923476141

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

