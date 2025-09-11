Zaloguj się lub Zarejestruj

Zombie tak ludzkie, że trudno na nie patrzeć. Nowy zwiastun Dying Light: The Beast

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 18:45
Ledwo wyczuwalny ślad człowieczeństwa” w zombie.

Ostatnio Techland poinformował o nocnym systemie w Dying Light: The Beast, który ma dorównać legendzie pierwszej odsłony. Teraz twórcy udostępnili kolejny, krótki zwiastun przed nadciągającą premierą. Nowy materiał nosi tytuł „The Monsters”.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast z nowym zwiastunem

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie prasowym, Techland przyłożył szczególną uwagę do zachowania, reakcji i dźwięków zombie. „Są fundamentem całego doświadczenia, a my włożyliśmy ogromny wysiłek, by uczynić je niepokojącymi, wiarygodnymi i niezapomnianymi”, czytamy.

Wśród ulepszeń zombie twórcy wymieniają autentyczny wygląd i zachowanie. Volatiles zyskali realistyczniejszy i bardziej niepokojący charakter, z silniejszym poczuciem dawnego człowieczeństwa i przerażającą prezencją. Ich ruchy stały się też bardziej płynne, ale i nieprzewidywalne. Ponadto, dźwięki zombie zostały znacząco ulepszone dla pogłębienia immersji.

Tym razem nasza filozofia była prosta: zombie zawsze powinny przypominać o tym, kim były, zanim się przemieniły. Ten ledwo wyczuwalny ślad człowieczeństwa wywołuje u graczy zawahanie – sprawiając, że każde spotkanie staje się bardziej niepokojące. Jak wyjaśnił Charidimos Bitsakakis (Character Concept Artist), aby uniknąć bezdusznych, lalkowatych postaci ze szklanymi oczami, przesunęliśmy je głębiej w dolinę niesamowitości – ku realizmowi tak ludzkiemu, że trudno na niego patrzeć, a jednocześnie nie sposób odwrócić wzroku. – czytamy na blogu deweloperów.

GramTV przedstawia:

Dying Light: The Beast zadebiutuje już 19 września 2025 roku. Gra ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych. Niedawno poznaliśmy wymagania sprzętowe gry.

Źródło:https://pilgrimoutpost.techlandgg.com/news/all-about-zombies

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

