Zombie tak ludzkie, że trudno na nie patrzeć. Nowy zwiastun Dying Light: The Beast

Ostatnio Techland poinformował o nocnym systemie w Dying Light: The Beast, który ma dorównać legendzie pierwszej odsłony. Teraz twórcy udostępnili kolejny, krótki zwiastun przed nadciągającą premierą. Nowy materiał nosi tytuł „The Monsters”.

Dying Light: The Beast z nowym zwiastunem

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie prasowym, Techland przyłożył szczególną uwagę do zachowania, reakcji i dźwięków zombie. „Są fundamentem całego doświadczenia, a my włożyliśmy ogromny wysiłek, by uczynić je niepokojącymi, wiarygodnymi i niezapomnianymi”, czytamy.