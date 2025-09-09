Dying Light: The Beast zapewni przerażające noce. Nocny system ma dorównać legendzie pierwszej części

Niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun Dying Light: The Beast. Techland zapowiada nie tylko brutalną walkę, ale i ulepszony parkour. Teraz twórcy przekazali wieści związane ze światem gry, a konkretniej – z nocami.
Nowe informacje o Dying Light: The Beast
W najnowszym poście na platformie Steam deweloperzy zapowiedzieli przerażające noce, które dorównywać będą pierwszej odsłonie Dying Light. Techland powołał dedykowany zespół, który pracował intensywnie przez cały okres produkcji. Koncentrowano się na zachowaniach Volatiles, zasadach ich pojawiania się oraz mechanikach pościgów.
Naszym celem w Dying Light: The Beast było stworzenie napiętej, przerażającej nocnej rozgrywki, z ciężką, wyczerpującą nerwy atmosferą, która mogłaby rywalizować z legendarnymi nocnymi momentami pierwszego Dying Light.
Rezultatem jest system nocny, który ma być nieprzewidywalny i wzbudzać strach. Nocne scenerie ogólnie stały się ciemniejsze, by potęgować grozę, a ich intensywność będzie zależeć od lokacji. Volatiles mają też skuteczniej polować na graczy zarówno w pojedynkę, jak i w grupach.
Kolejną ważną decyzją było skupienie nocnego doświadczenia wyłącznie na Volatiles, naszych drapieżnikach – i to właśnie determinowało wszystkie podejmowane przez nas wybory. Przeprojektowaliśmy sposób poruszania się Volatiles – zarówno samotnie, jak i w skoordynowanych stadach – aby mogły skuteczniej polować na graczy we wszystkich obszarach mapy. Ulepszaliśmy technologię pojawiania się przeciwników, abyście czuli ich obecność niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dodatkowo musieliśmy dostosować całe doświadczenie z myślą o pojeździe, a także uwzględnić zróżnicowanie mapy, która oferuje wiele różnych lokacji – od wąskich uliczek po otwarte pola.
GramTV przedstawia:
Deweloperzy poinformowali, że w ostatnim czasie pracowali między innymi nad ulepszeniami w poruszaniu się przeciwników, lepszym algorytmem wyznaczania ścieżek czy bardziej realistycznej logice generatorów wrogów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!