Dying Light: The Beast zapewni przerażające noce. Nocny system ma dorównać legendzie pierwszej części

Niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun Dying Light: The Beast. Techland zapowiada nie tylko brutalną walkę, ale i ulepszony parkour. Teraz twórcy przekazali wieści związane ze światem gry, a konkretniej – z nocami.

Nowe informacje o Dying Light: The Beast

W najnowszym poście na platformie Steam deweloperzy zapowiedzieli przerażające noce, które dorównywać będą pierwszej odsłonie Dying Light. Techland powołał dedykowany zespół, który pracował intensywnie przez cały okres produkcji. Koncentrowano się na zachowaniach Volatiles, zasadach ich pojawiania się oraz mechanikach pościgów.