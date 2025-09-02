Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy wymagania sprzętowe dla Dying Light: The Beast zarówno dla PC jak i laptopów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/02 19:10
0
0

Możecie już sprawdzić, czy na waszym sprzęcie wystartuje Dying Light: The Beast.

Techland opublikował pełną listę wymagań sprzętowych dla swojego nadchodzącego tytułu Dying Light: The Beast, który po krótkim opóźnieniu zadebiutuje 19 września 2025 roku. Projekt, który początkowo miał być dodatkiem do Dying Light 2, ale w ciągu dwóch lat rozwinął się na tyle, że stał się samodzielną produkcją, trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Wymagania dla komputerów PC

Minimalne (1080p, 30 FPS, ustawienia graficzne: LOW):

  • GPU: Nvidia GeForce GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT/Intel Arc A750
  • Pamięć GPU: 6 GB
  • CPU: Intel i5-13400F/AMD Ryzen 7 5800F
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Rekomendowane (1440p 60 FPS, ustawienia graficzne: MEDIUM):

  • GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 TI/AMD Radeon RX 6750 XT/Intel Arc B580
  • Pamięć GPU: 8 GB
  • CPU: Intel i5-13400F/AMD Ryzen 7 7700
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Wysokie (4K, 60 FPS, ustawienia graficzne: HIGH):

  • GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 TI/AMD Radeon RX 7900 GRE
  • Pamięć GPU: 12 GB
  • CPU: Intel i7-13700K/AMD Ryzen 9 7800 X3D
  • Pamięć RAM: 32 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Ultra (4K, 60 FPS, ustawienia graficzne: UlTRA, RT/Frame Generation):

  • GPU: Nvidia GeForce RTX 5070/AMD Radeon RX 9070/ntel Arc B580
  • Pamięć GPU Memory: 12 GB
  • CPU: Intel i9-14900K/AMD Ryzen 9 7950 X3D
  • Pamięć RAM: 32 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD

GramTV przedstawia:

Wspierane technologie:

  • Ray Tracing
  • Wsparcie dla ekranów szerokokątnych
  • Skalowanie i generowanie klatek: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 and AMD FSR 3.1 and 4
  • Dynamiczna rozdzielczość
  • Wsparcie HDR
  • Optymalizacja opóźnień: Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 and Intel Xe Low Latency

Wymagania dla laptopów

Minimalne (1080p, 30 FPS, ustawienia graficzne: LOW):

  • GPU: Nvidia GeForce RTX 3050 80W+ Laptop/AMD Ryzen AI 7 350 / 360/Intel Core Ultra 7 258V with Arc 140V
  • Pamięć GPU: 6 GB
  • CPU: Intel Core i5-12450H/AMD Ryzen 5 6600H/Intel Core Ultra 7 258V with Arc 140V
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Rekomendowane (1080p, 60 FPS, ustawienia graficzne: MEDIUM0:

  • GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop/AMD Ryzen AI 9 370
  • Pamięć GPU: 8 GB
  • CPU: Intel Core i7-12700H/AMD Ryzen 7 6800H
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Wysokie (1440p, 60 FPS, ustawienia graficzne: HIGH):

  • GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop/AMD Ryzen AI Max+ 395
  • Pamięć GPU: 8 GB
  • CPU: Intel Core i7-14700HX/AMD Ryzen 9 8940HX
  • Pamięć RAM: 32 GB
  • Windows 10 lub nowszy
  • Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Źródło:https://www.eurogamer.net/here-are-the-pc-requirements-for-dying-light-the-beast

Tagi:

News
gra akcji
Techland
wymagania sprzętowe
wymagania
Dying Light
horror
zombie
survival horror
survival
Dying Light 2
Dying Light: The Beast
horror akcji
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112