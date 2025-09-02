Poznaliśmy wymagania sprzętowe dla Dying Light: The Beast zarówno dla PC jak i laptopów

Techland opublikował pełną listę wymagań sprzętowych dla swojego nadchodzącego tytułu Dying Light: The Beast, który po krótkim opóźnieniu zadebiutuje 19 września 2025 roku. Projekt, który początkowo miał być dodatkiem do Dying Light 2, ale w ciągu dwóch lat rozwinął się na tyle, że stał się samodzielną produkcją, trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Wymagania dla komputerów PC

Minimalne (1080p, 30 FPS, ustawienia graficzne: LOW):