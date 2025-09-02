Poznaliśmy wymagania sprzętowe dla Dying Light: The Beast zarówno dla PC jak i laptopów

Techland opublikował pełną listę wymagań sprzętowych dla swojego nadchodzącego tytułu
Dying Light: The Beast, który po krótkim opóźnieniu zadebiutuje 19 września 2025 roku. Projekt, który początkowo miał być dodatkiem do Dying Light 2, ale w ciągu dwóch lat rozwinął się na tyle, że stał się samodzielną produkcją, trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
Dying Light: The Beast
Wymagania dla komputerów PC
Minimalne (1080p, 30 FPS, ustawienia graficzne: LOW):
GPU: Nvidia GeForce GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT/Intel Arc A750
Pamięć GPU: 6 GB
CPU: Intel i5-13400F/AMD Ryzen 7 5800F
Pamięć RAM: 16 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Rekomendowane (1440p 60 FPS, ustawienia graficzne: MEDIUM):
GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 TI/AMD Radeon RX 6750 XT/Intel Arc B580
Pamięć GPU: 8 GB
CPU: Intel i5-13400F/AMD Ryzen 7 7700
Pamięć RAM: 16 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Wysokie (4K, 60 FPS, ustawienia graficzne: HIGH):
GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 TI/AMD Radeon RX 7900 GRE
Pamięć GPU: 12 GB
CPU: Intel i7-13700K/AMD Ryzen 9 7800 X3D
Pamięć RAM: 32 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Ultra (4K, 60 FPS, ustawienia graficzne: UlTRA, RT/Frame Generation):
GPU: Nvidia GeForce RTX 5070/AMD Radeon RX 9070/ntel Arc B580
Pamięć GPU Memory: 12 GB
CPU: Intel i9-14900K/AMD Ryzen 9 7950 X3D
Pamięć RAM: 32 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Wspierane technologie:
Ray Tracing
Wsparcie dla ekranów szerokokątnych
Skalowanie i generowanie klatek: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 and AMD FSR 3.1 and 4
Dynamiczna rozdzielczość
Wsparcie HDR
Optymalizacja opóźnień: Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 and Intel Xe Low Latency
Wymagania dla laptopów
Minimalne (1080p, 30 FPS, ustawienia graficzne: LOW):
GPU: Nvidia GeForce RTX 3050 80W+ Laptop/AMD Ryzen AI 7 350 / 360/Intel Core Ultra 7 258V with Arc 140V
Pamięć GPU: 6 GB
CPU: Intel Core i5-12450H/AMD Ryzen 5 6600H/Intel Core Ultra 7 258V with Arc 140V
Pamięć RAM: 16 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Rekomendowane (1080p, 60 FPS, ustawienia graficzne: MEDIUM0:
GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop/AMD Ryzen AI 9 370
Pamięć GPU: 8 GB
CPU: Intel Core i7-12700H/AMD Ryzen 7 6800H
Pamięć RAM: 16 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
Wysokie (1440p, 60 FPS, ustawienia graficzne: HIGH):
GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop/AMD Ryzen AI Max+ 395
Pamięć GPU: 8 GB
CPU: Intel Core i7-14700HX/AMD Ryzen 9 8940HX
Pamięć RAM: 32 GB
Windows 10 lub nowszy
Miejsce na dysku: 70 GB SSD
