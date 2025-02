Zoe Saldana z Avatara o graniu Neytiri przez ponad 20 lat: „To dar”

Powiedziała aktorka nominowana w tym roku do Oscara za rolę w filmie Emilia Perez. Po czym dodała:

To dar. To dar, móc ponownie odwiedzić postać, która dała mi tak wiele. Ponownie odwiedzić miejsce, które było tak magiczne. Nie tylko dla mnie, ale dla tak wielu ludzi na świecie. Mówimy o społecznościach w Amazonii, które mogły zobaczyć Avatara i były poruszone historiami, które opowiadał Jim [Cameron] i tym, jak czuły się reprezentowane w tej opowieści. To piękne być częścią czegoś tak wpływowego.