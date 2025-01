Oscary 2025 z listą nominowanych. Akademia wybrała najlepsze filmy

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje do 97. edycji Oscarów. Kto ma szansę na zdobycie statuetek?

Z kilkudniowym opóźnieniem spowodowanym pożarami w Los Angeles, ale w końcu Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje do tegorocznej edycji Oscarów. Podczas transmisji na żywo przedstawiono nominowanych w 23 kategoriach, w tym dla najlepszego filmu 2024 roku. Na liście nie zabrakło pewniaków, a więc Anory, Emilii Perez, The Brutalist, czy Diuny 2, ale jak co roku są pewne zaskoczenia w wielu kategoriach. Poniżej znajdziecie pełną listę nominowanych filmów.