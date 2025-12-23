To najlepszy film akcji, przynajmniej według Jamesa Camerona. A według czytelników gram.pl?

Film jest popularny zwłaszcza w okresie świątecznym.
Jaki jest najlepszy film akcji? Został o to zapytany twórca, który zna się bardzo dobrze na tego rodzaju kinie. Co ciekawe, twórca nie wskazał własnego filmu, a kultowy film Johna McTiernana, który jest niezwykle popularny właśnie w okresie świątecznym.
Szklana Pułapka najlepszym filmem akcji według Jamesa Camerona
W rozmowie ze Stephenem Colbertem James Cameron, reżyser takich hitów jak Avatar czy Titanic, został zapytany o jego zdaniem najlepszy film akcji. Odpowiedź była jednoznaczna.
Masz na myśli oprócz mojego? Nie, znam odpowiedź. To Szklana pułapka. Prawda? Szklana pułapka. To najlepszy film z jednym zdaniem, najlepszą śmiercią czarnego charakteru i najlepszym filmem świątecznym.
Cameron mógłby z łatwością wskazać jeden ze swoich filmów, ale jako (lekko sarkastyczny) skromny krytyk wybrał klasykę Johna McTiernana z 1988 roku. Film wyznaczył standard współczesnego kina akcji, zrodził wiele podróbek w latach 90. i nadal jest punktem odniesienia dla twórców.
Myślę, że czynnik powtórnego oglądania naprawdę odgrywa rolę, jeśli chodzi o dziedzictwo Szklanej pułapki. Jest tak sprytnie i fachowo zrealizowany. Opowiadanie historii, tempo akcji i sposób, w jaki wciąga widzów, sprawiły, że ludzie wracają do tego filmu. Jest po prostu niesamowicie zabawny – dodał Cameron.
GramTV przedstawia:
Choć dziś uznawany za kultowy, film nie spotkał się z powszechnym entuzjazmem krytyków po premierze. Roger Ebert przyznał mu zaledwie dwie gwiazdki, a recenzje w Time, Los Angeles Times, New York Times i Chicago Tribune były mieszane. Już wtedy jednak pojawił się wczesny sygnał trwałego wpływu – film uzyskał rzadką ocenę A+ w CinemaScore. W głównej roli w filmie wystąpił Bruce Willis, a jego antagonistą był Alan Rickman.
Warto przypomnieć, że dziesięć lat temu Cameron stworzył listę 10 najlepszych współczesnych filmów akcji, w której znalazły się m.in. Szklana pułapka, Terminator 2: Dzień Sądu, Matrix, Predator, Speed czy trylogia Bourne’a. Zgadzacie się z tym typowaniem? Zachęcamy do komentowania.