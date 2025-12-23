Zaloguj się lub Zarejestruj

To najlepszy film akcji, przynajmniej według Jamesa Camerona. A według czytelników gram.pl?

Jakub Piwoński
2025/12/23 15:30
Film jest popularny zwłaszcza w okresie świątecznym.

Jaki jest najlepszy film akcji? Został o to zapytany twórca, który zna się bardzo dobrze na tego rodzaju kinie. Co ciekawe, twórca nie wskazał własnego filmu, a kultowy film Johna McTiernana, który jest niezwykle popularny właśnie w okresie świątecznym.

Szklana Pułapka
Szklana Pułapka

Szklana Pułapka najlepszym filmem akcji według Jamesa Camerona

W rozmowie ze Stephenem Colbertem James Cameron, reżyser takich hitów jak Avatar czy Titanic, został zapytany o jego zdaniem najlepszy film akcji. Odpowiedź była jednoznaczna.

Masz na myśli oprócz mojego? Nie, znam odpowiedź. To Szklana pułapka. Prawda? Szklana pułapka. To najlepszy film z jednym zdaniem, najlepszą śmiercią czarnego charakteru i najlepszym filmem świątecznym.

Cameron mógłby z łatwością wskazać jeden ze swoich filmów, ale jako (lekko sarkastyczny) skromny krytyk wybrał klasykę Johna McTiernana z 1988 roku. Film wyznaczył standard współczesnego kina akcji, zrodził wiele podróbek w latach 90. i nadal jest punktem odniesienia dla twórców.

Myślę, że czynnik powtórnego oglądania naprawdę odgrywa rolę, jeśli chodzi o dziedzictwo Szklanej pułapki. Jest tak sprytnie i fachowo zrealizowany. Opowiadanie historii, tempo akcji i sposób, w jaki wciąga widzów, sprawiły, że ludzie wracają do tego filmu. Jest po prostu niesamowicie zabawny – dodał Cameron.

Choć dziś uznawany za kultowy, film nie spotkał się z powszechnym entuzjazmem krytyków po premierze. Roger Ebert przyznał mu zaledwie dwie gwiazdki, a recenzje w Time, Los Angeles Times, New York Times i Chicago Tribune były mieszane. Już wtedy jednak pojawił się wczesny sygnał trwałego wpływu – film uzyskał rzadką ocenę A+ w CinemaScore. W głównej roli w filmie wystąpił Bruce Willis, a jego antagonistą był Alan Rickman.

Warto przypomnieć, że dziesięć lat temu Cameron stworzył listę 10 najlepszych współczesnych filmów akcji, w której znalazły się m.in. Szklana pułapka, Terminator 2: Dzień Sądu, Matrix, Predator, Speed czy trylogia Bourne’a. Zgadzacie się z tym typowaniem? Zachęcamy do komentowania.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/21/james-cameron-says-die-hard-is-his-favorite-action-movie-of-all-time

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Za tzw. moich czasów w zasadzie każdy film był klasykiem. W TV był tylko Bolek i Lolek oraz 4 pancernych i Kops.Cokolwiek przyszlo na VHS, było wydarzeniem i przez kolejne lata klasykiem... Nawet Jason z gwiezdnego patrolu i HeMan....




