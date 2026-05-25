Zobaczyliśmy 12 minut rozgrywki z Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Do sieci trafił nowy materiał z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. YouTuber Cycu1 opublikował aż 12 minut rozgrywki z nadchodzącego remake’u kultowego Black Flag, prezentując odświeżoną oprawę graficzną oraz nowe mechaniki przygotowane przez Ubisoft.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – nowy gameplay
Remake działa na najnowszej wersji silnika Anvil Engine i zaoferuje wsparcie dla Dolby Atmos oraz ray tracingu. Według dostępnych informacji efekty RT mają przypominać rozwiązania wykorzystane wcześniej w Assassin's Creed Shadows. Twórcy przebudowali system walki, który ma stawiać większy nacisk na parowanie ciosów oraz efektowne eliminacje przeciwników. Ulepszeń doczekały się także skradanie i parkour, dzięki czemu poruszanie się po świecie oraz ucieczki mają być płynniejsze niż w oryginale.
Ważnym elementem pozostanie również rozwój statku Jackdaw. Gracze będą mogli stale ulepszać okręt, by mierzyć się z silniejszymi przeciwnikami na morzu. Ubisoft przygotował też nowe mechaniki bitew morskich, w tym alternatywne tryby ostrzału.
Remake wprowadzi także kilka nowych funkcji. Edward będzie mógł nurkować praktycznie w dowolnym miejscu na mapie, używać liny do eliminowania przeciwników po cichu czy rzucać monetami w celu odwracania uwagi NPC-ów. Deweloperzy zapowiadają również liczne usprawnienia jakości życia, które mają wyeliminować problemy obecne w oryginalnym wydaniu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!