Zobaczyliśmy 12 minut rozgrywki z Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Do sieci trafił nowy materiał z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. YouTuber Cycu1 opublikował aż 12 minut rozgrywki z nadchodzącego remake’u kultowego Black Flag, prezentując odświeżoną oprawę graficzną oraz nowe mechaniki przygotowane przez Ubisoft.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – nowy gameplay

Remake działa na najnowszej wersji silnika Anvil Engine i zaoferuje wsparcie dla Dolby Atmos oraz ray tracingu. Według dostępnych informacji efekty RT mają przypominać rozwiązania wykorzystane wcześniej w Assassin's Creed Shadows. Twórcy przebudowali system walki, który ma stawiać większy nacisk na parowanie ciosów oraz efektowne eliminacje przeciwników. Ulepszeń doczekały się także skradanie i parkour, dzięki czemu poruszanie się po świecie oraz ucieczki mają być płynniejsze niż w oryginale.