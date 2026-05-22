Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymało dużą aktualizację. Nowy tryb i masa zawartości już dostępne

Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymało właśnie aktualizację o tytule Purgation. Nowy patch wprowadza sporo świeżej zawartości, która ma jeszcze bardziej rozbudować sieciową część gry i przygotować graczy na kolejne wyzwania.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – nowa operacja i Battle Simulator

Największą nowością jest nowa Operation o nazwie Purgation. Misja koncentruje się na oddziale Combat Squad Veridian, który bada tajemnicze przerwanie komunikacji z placówką Mechanicus odpowiedzialną za ważne badania. Zadaniem graczy będzie odzyskanie kompleksu i eliminacja zagrożenia. Aktualizacja dodaje także Battle Simulator, czyli specjalny tryb treningowy pozwalający testować różne konfiguracje uzbrojenia i przeciwników. Gracze mogą samodzielnie dobierać zestawy wrogów oraz sprawdzać skuteczność konkretnych buildów i perków przed właściwymi misjami.