Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymało dużą aktualizację. Nowy tryb i masa zawartości już dostępne

Mikołaj Berlik
2026/05/22 11:00
Gracze mogą sprawdzić nową operację, Battle Simulator i rozbudowane opcje wyposażenia.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymało właśnie aktualizację o tytule Purgation. Nowy patch wprowadza sporo świeżej zawartości, która ma jeszcze bardziej rozbudować sieciową część gry i przygotować graczy na kolejne wyzwania.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – nowa operacja i Battle Simulator

Największą nowością jest nowa Operation o nazwie Purgation. Misja koncentruje się na oddziale Combat Squad Veridian, który bada tajemnicze przerwanie komunikacji z placówką Mechanicus odpowiedzialną za ważne badania. Zadaniem graczy będzie odzyskanie kompleksu i eliminacja zagrożenia. Aktualizacja dodaje także Battle Simulator, czyli specjalny tryb treningowy pozwalający testować różne konfiguracje uzbrojenia i przeciwników. Gracze mogą samodzielnie dobierać zestawy wrogów oraz sprawdzać skuteczność konkretnych buildów i perków przed właściwymi misjami.

Podobnie jak w przypadku poprzednich aktualizacji od momentu premiery, dzisiejsza aktualizacja gry „Space Marine 2” zawiera darmową zawartość dla wszystkich graczy – nową operację PvE rozgrywającą się w samym sercu bagien Kadaku, gruntowną zmianę mechaniki postępów w trybie oblężniczym, a także dodanie do tego trybu postaci Hive Tyrant i Mutalith Vortex Beast.

Twórcy przebudowali również system perk loadoutów dla broni. Od teraz konfiguracje perków są powiązane z konkretnymi zestawami wyposażenia, co ma ułatwić szybkie dostosowywanie stylu gry do sytuacji na polu walki.

Patch wprowadza także nowy system Wargear, dzięki któremu można jednocześnie korzystać z kilku elementów wyposażenia specjalnego. Do gry trafiły ponadto nowe elementy trybu Siege, dodatkowe bronie oraz heroiczne przedmioty. Szczególne zainteresowanie społeczności wzbudza One-Handed Bolt Carbine.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 możemy sprawdzić na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/warhammer-40000-space-marine-2-purgation-update-is-now-live-adds-the-battle-simulator

