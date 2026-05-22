Babcia streamująca Minecrafta została ofiarą swattingu. 81-letnia streamerka zachowała spokój

Historia wyjątkowej twórczyni Minecrafta znów obiegła internet, tym razem z dużo mniej przyjemnego powodu

Popularna streamerka Minecrafta znana jako GrammaCrackers padła ofiarą swattingu. 81-letnia Sue Jacquot, która zdobyła rozgłos dzięki transmisjom pomagającym zebrać środki na leczenie wnuka chorego na nowotwór, opowiedziała o całym zdarzeniu podczas ostatniego streama. Minecraft – niebezpieczny incydent podczas nocnej interwencji Sue Jacquot rozpoczęła swoją przygodę z Minecraftem w 2025 roku, chcąc spędzać więcej czasu z wnukami, w tym z Jackiem walczącym z mięsakiem. Jej materiały szybko zdobyły ogromną popularność, a prowadzone zbiórki pozwoliły zgromadzić ponad 100 tysięcy dolarów na leczenie chłopca. Według wcześniejszych informacji wnuk streamerki pozostaje wolny od choroby od stycznia 2026 roku.

Teraz jednak wokół GrammaCrackers zrobiło się głośno z dużo mniej przyjemnego powodu. Streamerka ujawniła, że w środku nocy do jej domu wkroczyła policja po fałszywym zgłoszeniu alarmowym. To klasyczny przykład swattingu, czyli celowego wezwania służb pod adres niewinnej osoby. Jacquot zachowała jednak zaskakująco spokojne podejście do całej sytuacji. Podczas transmisji żartowała nawet, że dzięki temu pierwszy raz w życiu mogła przejechać się radiowozem. Podkreśliła również, że nie ma pretensji do funkcjonariuszy, którzy po prostu wykonywali swoją pracę i musieli potraktować zgłoszenie poważnie.

Streamerka przyznała, że najbardziej zestresowany całym zamieszaniem był jej kot Katy. Sama po zakończeniu interwencji miała jedynie zażyć ibuprofen i wrócić spać. Nagranie z policyjnej interwencji zostało później pokazane podczas streama i szybko obiegło media społecznościowe. Sprawa ponownie zwróciła uwagę na problem swattingu, który w Stanach Zjednoczonych traktowany jest jako poważne przestępstwo. Fałszywe zgłoszenia potrafią prowadzić do tragicznych konsekwencji, ponieważ funkcjonariusze często reagują na nie jak na realne zagrożenie życia.