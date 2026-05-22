Steam rozdaje kolejną grę za darmo. Ale trzeba się pośpieszyć

Następna darmówka na platformie Valve jest już dostępna do odebrania
Użytkownicy platformy Steam mogą przez ograniczony czas odebrać kolejną darmową produkcję i zachować ją w swojej bibliotece. Tym razem promocja obejmuje niezależną grę Bunny Guys, czyli zwariowany trójwymiarowy platformer nastawiony na rywalizację PvP i parkourowe wyzwania.
Kolejna gra za darmo na Steam
Standardowo gra kosztuje około 22,99 zł, więc promocja nie należy do największych okazji finansowych, ale dla fanów darmowych produkcji może być ciekawą propozycją na kilka wieczorów ze znajomymi. Bunny Guys zadebiutowało na Steamie 1 września 2023 roku. Produkcja nie zdobyła ogromnej popularności, choć zebrała kilka pozytywnych opinii od graczy, którzy zdecydowali się ją sprawdzić. Tytuł pozwala na zabawę nawet ośmiu osobom jednocześnie i stawia przede wszystkim na chaotyczną, pełną śmiechu rywalizację.
Bunny Guys odbierzecie w tym miejscu. Promocja trwa tylko do 29 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.
Rozgrywka opiera się na prostym założeniu. Wygrywa ten, kto jako pierwszy dotrze na szczyt pełnego przeszkód toru. W praktyce zadanie okazuje się jednak znacznie trudniejsze. Twórcy przygotowali wiele absurdalnych pułapek oraz nieprzewidywalnych elementów otoczenia, które potrafią skutecznie pokrzyżować plany uczestników. Klimatem Bunny Guys przywodzi na myśl takie gry jak Fall Guys czy Only Up!.
Gra oferuje również tryb dla pojedynczego gracza. W tym przypadku zabawa skupia się na jak najszybszym pokonywaniu tras i rywalizacji o najlepsze wyniki w globalnych rankingach.
Wspinaj się, upadaj, przeklinaj… eee, odradzaj się, udawaj, że to było celowe. Bunny Guys to istny parkourowy chaos, gdzie jeden wygrywa, a wszyscy inni spektakularnie ponoszą porażki. Idealne dla graczy, którzy traktują cierpienie, odradzanie się i „mogę zrobić lepiej” jako hobby.
Wspinaj się, przewracaj i szalej – bezlitosny wyścig z przeszkodami dla królików o stalowych nerwach.
Graj sam lub online z maksymalnie 8 graczami: ten, kto dotrze na szczyt, wygrywa. Wszyscy inni… padają w spektakularny sposób.
Pokonuj niebezpieczne trasy parkour, unikaj niebezpiecznych pułapek i skacz z precyzją królika po espresso. Jeden zły krok, jeden skok za wcześnie i bum, powrót na start.
Rzucaj wyzwania znajomym, ścigajcie się na chaotycznych poziomach i walczcie o miejsce w globalnej tabeli wyników. Tylko najszybsi zdobędą tytuł „Złotego Królika” wraz z epickim pokazem fajerwerków – czytamy w oficjalnym opisie na Steam.
