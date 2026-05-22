Steam rozdaje kolejną grę za darmo. Ale trzeba się pośpieszyć

Następna darmówka na platformie Valve jest już dostępna do odebrania

Standardowo gra kosztuje około 22,99 zł, więc promocja nie należy do największych okazji finansowych, ale dla fanów darmowych produkcji może być ciekawą propozycją na kilka wieczorów ze znajomymi. Bunny Guys zadebiutowało na Steamie 1 września 2023 roku. Produkcja nie zdobyła ogromnej popularności, choć zebrała kilka pozytywnych opinii od graczy, którzy zdecydowali się ją sprawdzić. Tytuł pozwala na zabawę nawet ośmiu osobom jednocześnie i stawia przede wszystkim na chaotyczną, pełną śmiechu rywalizację.

Użytkownicy platformy Steam mogą przez ograniczony czas odebrać kolejną darmową produkcję i zachować ją w swojej bibliotece. Tym razem promocja obejmuje niezależną grę Bunny Guys, czyli zwariowany trójwymiarowy platformer nastawiony na rywalizację PvP i parkourowe wyzwania.

Bunny Guys odbierzecie w tym miejscu. Promocja trwa tylko do 29 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.

Rozgrywka opiera się na prostym założeniu. Wygrywa ten, kto jako pierwszy dotrze na szczyt pełnego przeszkód toru. W praktyce zadanie okazuje się jednak znacznie trudniejsze. Twórcy przygotowali wiele absurdalnych pułapek oraz nieprzewidywalnych elementów otoczenia, które potrafią skutecznie pokrzyżować plany uczestników. Klimatem Bunny Guys przywodzi na myśl takie gry jak Fall Guys czy Only Up!.

Gra oferuje również tryb dla pojedynczego gracza. W tym przypadku zabawa skupia się na jak najszybszym pokonywaniu tras i rywalizacji o najlepsze wyniki w globalnych rankingach.