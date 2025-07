Zniszczył Pedro Pascala w Grze o tron. A teraz stał się nasilniejszym człowiekiem świata

Ogromny szacunek dla Thora za zapisanie się w historii i ustanowienie oficjalnego rekordu świata na poziomie 505 kg. To naprawdę niesamowity wynik. Rekordy są po to, by je łamać. Wielki szacunek, wielka miłość.

Björnsson próbował swych sił także w boksie, ale najwięcej sukcesów sportowych osiągnął jako strongman. Szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim z roli Ser Gregora Clegane’a, brutalnego wojownika zwanego Górą, w serialu Gra o tron. Fani szczególnie pamiętają scenę walki z udziałem Oberyna, postaci Pedro Pascala – ta bowiem stała się jednym z najbardziej wstrząsających momentów w serialu. Jednak to nie jedyny jego występ przed kamerą – Björnsson pojawił się także m.in. w filmie Wiking Roberta Eggersa, a już wkrótce zobaczymy go jako Goat-Mana, czarny charakter w zapowiadanym filmie Masters of the Universe, którego premiera planowana jest na czerwiec 2026 roku.

