Milan Pawelec został mistrzem Europy Moto2! Historyczny wynik polaka

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/25 13:40
0
0

Milan Pawelec to największe objawienie polskich wyścigów motocyklowych od lat i pierwszy zawodnik, który ma realne szanse trafić do mistrzostw świata MotoGP.

W miniony weekend, polski zawodnik motocyklowy wywalczył zwycięstwo na torze w Walencji, tym samym sięgając po mistrzostwo Europy Moto2 z przewagą 4 punktów nad drugim Unai Orradre. Jest to historyczny wynik dla polskiego motorsportu, a cieszy tym bardziej, że Milan Pawelec odniósł ten wielki sukces już w swoim debiucie w tej kategorii!

Milan Pawelec został mistrzem Europy Moto2

Pochodzący z Nowego Tomyśla Milan Pawelec, od najmłodszych lat wykazywał niesamowity talent do ścigania. Do tego wszystkiego miał świetne zaplecze i wsparcie, wszak jest to syn Tomasza Pawelca, mistrza Polski w klasie Supebike, a jego wujkiem jest aż sześciokrotny mistrz Polski, również w tej samej klasie – Andrzej Pawelec. Od lat dobry trening w połączeniu z talentem owocowały na każdym kroku.

W wieku zaledwie 16 lat wsiadł na potężne BMW M1000RR i pobił rekord toru Poznań o grubo ponad sekundę, wywołując ogromne poruszenie zarówno w polskim jak i europejskim światku motocyklowym. W dalszej części kariery Milan został mistrzem Europy Alpe Adria w klasie Superstock 1000, startował w Europe FIM JuniorGP, a także jako pierwszy Polak dostał się do prestiżowego Red Bull Rookies Cup, które jest przedsionkiem do MotoGP.

W tym roku, w wieku 18 lat, Milan debiutował w klasie Moto2 w mistrzostwach Europy, gdzie zawodnicy ścigają się na takich samych motocyklach jak w mistrzostwach świata. Nikt nie oczekiwał od niego tak ogromnego sukcesu, a mimo to, zdolny polski zawodnik osiągnął coś, co wydawało się z początku niemożliwe (to bardzo trudna kategoria wyścigowa). Trzy zwycięstwa, dobre tempo i regularność, zapewniły Pawelcowi trifum, który może być początkiem naprawdę wielkiej przygody. W przyszłym sezonie Milan pozostanie w tym samym zespole w ME Moto2, ale jeśli utrzyma formę, to jest duża szansa nawet na jakiś kontrakt w mistrzostwach świata.

Milan Pawelec po zdobycia tytułu mistrza Europy Moto2 w ostatnim wyścigu sezonu powiedział:

GramTV przedstawia:

To dla mnie spełnienie marzeń. Wiedziałem, że podczas finału w Walencji wszystko jeszcze może się wydarzyć, ale nie interesowały mnie kalkulacje i chciałem po prostu wygrać ostatni wyścig mojego debiutanckiego sezonu w klasie Moto2. Dałem z siebie wszystko i jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję mojemu zespołowi, rodzinie i sponsorom, bez których wsparcia nie mógłbym się rozwijać. Bardzo dziękuję także niesamowitym, polskim kibicom, którzy zdominowali dziś trybuny w Walencji i którzy byli ze mną przez cały sezon. Cieszę się, że w przyszłym roku ponownie stanę do walki w mistrzostwach Europy razem z moim zespołem.

Co ciekawe, jeśli sami jesteście ciekawi jak sprawdza się motocykl, którym ścigał się w tym sezonie Milan, to możecie tego dokonać za pośrednictwem gry MotoGP 25. Wybierając kategorię Moto2 i jednoślad na bazie ramy Kalexa, będziecie mieli możliwość sprawdzenia jak zachowuje się taka maszyna w wirtualnym świecie.

Poniżej możecie zobaczyć wypowiedź Milana po zwycięstwie, a także sam wyścig, gdzie w szczególności polecam obejrzeć ostatnie trzy okrążenia, podczas których emocje sięgają zenitu.

Źródło:https://motogp.pl/inne/milan-pawelec-wiedzialem-ze-jeszcze-wszystko-moze-sie-wydarzyc/159833/

