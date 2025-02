Tak wygląda Adam i jego potężny miecz. Pierwsze zdjęcia z aktorskiego He-Mana

Prace na planie Masters of the Universe już ruszyły, a do sieci trafiły pierwsze zdjęcia prezentujące He-Mana.

Po wielu zakulisowych problemach i kilkukrotnej zmianie wytwórni wreszcie ruszyły prace na planie Masters of the Universe. Będzie to pierwsza aktorska adaptacja słynnej animacji He-Man i Władcy Wszechświata z 1983 roku. Niedawno poznaliśmy nazwiska kolejnych aktorów, którzy dołączyli do obsady, a teraz do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu. Możemy na nich zobaczyć Nicholasa Galitzine’a w głównej roli.

Nicholas Galitzine jako He-Man na planie aktorskiego Masters of the Universe

Aktor znany z filmów Na samą myśl o Tobie, Na dnie, Red, White & Royal Blue i Purpurowe serca wcieli się w księcia Adama, znanego również jako He-Man. Na poniższych fotografiach z planu widzimy go w charakterystycznej różowej koszuli, którą nosił w serialu. Nie zabrakło także słynnej fryzury, która została nieco uwspółcześniona do dzisiejszych standardów. Na zdjęciach pojawia się także jego potężny miecz, który za pomocą zaklęcia zamienia go w niepokonanego He-Mana. Wszystkie nowe ujęcia z Masters of the Universe zobaczycie poniżej.