Sebastien Ogier rajdowym mistrzem świata. To już jego 9 tytuł

Sebastien Ogier podsumował jeden z najmocniejszych sezonów swojej kariery po tym, jak w sobotę podczas Rajdu Arabii Saudyjskiej przypieczętował dziewiąty tytuł mistrza świata FIA WRC.

Kierowca Toyota Gazoo Racing zdobył koronę po roku, w którym wygrał sześć z jedenastu startów, wykazał się niezwykłą regularnością i toczył walkę o mistrzostwo aż do ostatniego dnia mistrzostw. Przy tak wyrównanej rywalizacji, jak przyznał, końcowe odcinki były wyczerpujące, ale przyniosły ogromną satysfakcję.

To był niesamowity sezon. Prawdopodobnie najmocniejszy, jaki miałem w sporcie. Tak, wystartowałem w trzech rajdach mniej, ale moja średnia punktowa była niesamowita. Nawet w środku sezonu startowałem jako drugi samochód na trasie w Grecji, więc za proste byłoby tłumaczyć wszystko pozycją na drodze. Prezentowaliśmy bardzo wysoki poziom.

Częściowy program startów Ogiera był jednym z najważniejszych wątków sezonu 2025. Mimo opuszczenia trzech rajdów, przez cały czas pozostawał w walce o tytuł, wygrywając na każdej nawierzchni i utrzymując presję na zespołowym koledze z Toyoty, Elfynie Evansie, aż do końcówki roku:

Wreszcie uśmiech. To był intensywny tydzień, z wieloma czynnikami do opanowania. Zawsze staram się kontrolować tyle, ile się da, to moje podejście do ścigania, a ten rajd wymagał czujności i adaptacji. Drobnostki mogły całkowicie zmienić wynik, więc bardzo się cieszę, jak sobie z tym poradziliśmy. Znów mieliśmy trochę szczęścia mistrza.

Dziewiąty tytuł Ogiera zrównuje go z długoletnim rywalem Sebastienem Loebem oraz pilotem Danielem Eleną na szczycie historycznych tabel wyników WRC. Choć przyznaje, że statystyki nigdy nie były jego główną motywacją, nie ukrywa symbolicznej wagi tego osiągnięcia:

Oczywiście, że to coś znaczy. Byłoby nieprzyzwoite mówić, że nie cieszę się z dołączenia do takiej legendy. Po moim ostatnim tytule w 2021 roku nie zakładałem konkretnego celu, ale świadomość, że jestem na szczycie rekordów razem z nim i Danielem, jest przyjemna.

Ogier potwierdził już, że w 2026 roku zamierza wystartować w około dziesięciu rajdach, choć natychmiast uciął spekulacje o potencjalnym pościgu za dziesiątym tytułem: