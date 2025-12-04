Zaloguj się lub Zarejestruj

Sebastien Ogier rajdowym mistrzem świata. To już jego 9 tytuł

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/04 14:20
0
0

Sebastien Ogier podsumował jeden z najmocniejszych sezonów swojej kariery po tym, jak w sobotę podczas Rajdu Arabii Saudyjskiej przypieczętował dziewiąty tytuł mistrza świata FIA WRC.

Kierowca Toyota Gazoo Racing zdobył koronę po roku, w którym wygrał sześć z jedenastu startów, wykazał się niezwykłą regularnością i toczył walkę o mistrzostwo aż do ostatniego dnia mistrzostw. Przy tak wyrównanej rywalizacji, jak przyznał, końcowe odcinki były wyczerpujące, ale przyniosły ogromną satysfakcję.

Sebastien Ogier
Sebastien Ogier

Sebastien Ogier sięga po 9 tytuł mistrza WRC

Sebastien Ogier skomentował sukces:

Wreszcie uśmiech. To był intensywny tydzień, z wieloma czynnikami do opanowania. Zawsze staram się kontrolować tyle, ile się da, to moje podejście do ścigania, a ten rajd wymagał czujności i adaptacji. Drobnostki mogły całkowicie zmienić wynik, więc bardzo się cieszę, jak sobie z tym poradziliśmy. Znów mieliśmy trochę szczęścia mistrza.

Częściowy program startów Ogiera był jednym z najważniejszych wątków sezonu 2025. Mimo opuszczenia trzech rajdów, przez cały czas pozostawał w walce o tytuł, wygrywając na każdej nawierzchni i utrzymując presję na zespołowym koledze z Toyoty, Elfynie Evansie, aż do końcówki roku:

To był niesamowity sezon. Prawdopodobnie najmocniejszy, jaki miałem w sporcie. Tak, wystartowałem w trzech rajdach mniej, ale moja średnia punktowa była niesamowita. Nawet w środku sezonu startowałem jako drugi samochód na trasie w Grecji, więc za proste byłoby tłumaczyć wszystko pozycją na drodze. Prezentowaliśmy bardzo wysoki poziom.

GramTV przedstawia:

Dziewiąty tytuł Ogiera zrównuje go z długoletnim rywalem Sebastienem Loebem oraz pilotem Danielem Eleną na szczycie historycznych tabel wyników WRC. Choć przyznaje, że statystyki nigdy nie były jego główną motywacją, nie ukrywa symbolicznej wagi tego osiągnięcia:

Oczywiście, że to coś znaczy. Byłoby nieprzyzwoite mówić, że nie cieszę się z dołączenia do takiej legendy. Po moim ostatnim tytule w 2021 roku nie zakładałem konkretnego celu, ale świadomość, że jestem na szczycie rekordów razem z nim i Danielem, jest przyjemna.

Ogier potwierdził już, że w 2026 roku zamierza wystartować w około dziesięciu rajdach, choć natychmiast uciął spekulacje o potencjalnym pościgu za dziesiątym tytułem:

Ogłosiłem dziesięć rajdów. Dziesięć tytułów? Na takie rozmowy jest zdecydowanie za wcześnie.

Źródło:https://www.wrc.com/en/news/ogier-savours-ninth-world-title-after-intense-season-finale

Tagi:

News
Sebastien Ogier
Toyota
WRC
rajdy samochodowe
rajdy
mistrzostwa świata
sukces
zwycięzcy
zwycięstwo
Kierowca
World Rally Championship
rekord
wyścigi
Wyścigowe
wyścigi samochodowe
samochody
samochodówki
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112