Zaloguj się lub Zarejestruj

HBO naprawi finał Gry o Tron. George R.R. Martin potwierdza prace

Radosław Krajewski
2025/11/21 12:30
0
0

Na debiut nowej produkcji będziemy musieli trochę poczekać.

HBO ogłosiło pracę nad nowymi sezonami Rodu Smoka oraz Rycerza Siedmiu Królestw, ale w przygotowaniu znajdują się także inne produkcje z Gry o Tron. Okazuje się, że HBO planuje zadośćuczynić fanom finałowy sezon głównego serialu i trwają pracę nad kontynuacją Gry o Tron.

Gra o Tron
Gra o Tron

Gra o Tron otrzyma kontynuację w nowym serialu od HBO

Podczas Iceland Noir Festival 2025 George R.R. Martin zdradził, że powstaje bezpośrednia kontynuacja historii znanej z Gry o Tron. Autor został zapytany o nowe projekty znajdujące się w rozwoju i w odpowiedzi ujawnił, że HBO pracuje nad kolejnymi tytułami.

Powstaje sequel albo dwa. To nawet więcej, niż większość osób mogła się spodziewać.

To pierwsze konkretne potwierdzenie, że powrót bohaterów z finału serialu jest realnym scenariuszem. Martin wspomniał także o prequelu poświęconym Aegonowi Zdobywcy, lecz nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących nowych kontynuacji.

GramTV przedstawia:

Fani mają nadzieję, że kontynuacja zajmie się historiami, które zostały w ósmym sezonie brutalnie skrócone i niewłaściwie domknięte. Bran na Żelaznym Tronie, Jon Snow za Murem, Arya wyruszająca na zachód od Westeros oraz Sansa jako Królowa Północy to tylko część wątków, które mogą zostać rozwinięte w nowym serialu.

Nowe seriale mogłyby wreszcie dać czas i przestrzeń na sensowny rozwój wielu wątków z Gry o Tron. Wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących politycznych decyzji, a także losów kilku bohaterów. Choć fani regularnie domagają się remake’u ósmej serii, HBO nie zamierza od nowa kręcić całego sezonu.

Źródło:https://screenrant.com/hbo-fixing-game-of-thrones-season-8-sequels/

Tagi:

Popkultura
HBO Max
HBO
fantasy
George R.R. Martin
serial
kontynuacja
Gra o tron
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112