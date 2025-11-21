HBO naprawi finał Gry o Tron. George R.R. Martin potwierdza prace

Gra o Tron otrzyma kontynuację w nowym serialu od HBO
Podczas Iceland Noir Festival 2025 George R.R. Martin zdradził, że powstaje bezpośrednia kontynuacja historii znanej z Gry o Tron. Autor został zapytany o nowe projekty znajdujące się w rozwoju i w odpowiedzi ujawnił, że HBO pracuje nad kolejnymi tytułami.
Powstaje sequel albo dwa. To nawet więcej, niż większość osób mogła się spodziewać.
To pierwsze konkretne potwierdzenie, że powrót bohaterów z finału serialu jest realnym scenariuszem. Martin wspomniał także o prequelu poświęconym Aegonowi Zdobywcy, lecz nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących nowych kontynuacji.
Fani mają nadzieję, że kontynuacja zajmie się historiami, które zostały w ósmym sezonie brutalnie skrócone i niewłaściwie domknięte. Bran na Żelaznym Tronie, Jon Snow za Murem, Arya wyruszająca na zachód od Westeros oraz Sansa jako Królowa Północy to tylko część wątków, które mogą zostać rozwinięte w nowym serialu.
Nowe seriale mogłyby wreszcie dać czas i przestrzeń na sensowny rozwój wielu wątków z Gry o Tron. Wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących politycznych decyzji, a także losów kilku bohaterów. Choć fani regularnie domagają się remake’u ósmej serii, HBO nie zamierza od nowa kręcić całego sezonu.
