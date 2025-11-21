HBO naprawi finał Gry o Tron. George R.R. Martin potwierdza prace

HBO ogłosiło pracę nad nowymi sezonami Rodu Smoka oraz Rycerza Siedmiu Królestw, ale w przygotowaniu znajdują się także inne produkcje z Gry o Tron. Okazuje się, że HBO planuje zadośćuczynić fanom finałowy sezon głównego serialu i trwają pracę nad kontynuacją Gry o Tron.

Gra o Tron otrzyma kontynuację w nowym serialu od HBO

Podczas Iceland Noir Festival 2025 George R.R. Martin zdradził, że powstaje bezpośrednia kontynuacja historii znanej z Gry o Tron. Autor został zapytany o nowe projekty znajdujące się w rozwoju i w odpowiedzi ujawnił, że HBO pracuje nad kolejnymi tytułami.