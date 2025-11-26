Valentino Rossi ogłosił pełną listę zawodników, którzy wezmą udział w 100km dei Campioni

Na liście startowej tegorocznego wyścigu 100km dei Campioni organizowanego przez Valentino Rossiego, znalazły się gwiazdy MotoGP, WorldSBK, Moto2, a nawet wyścigów drogowych.
Valentino Rossi, były zawodnik MotoGP, a także legenda wyścigów motocyklowych, ujawnił pełną i przy okazji imponującą listę uczestników kolejnej edycji corocznego wyścigu 100km dei Campioni, rozgrywanego na jego Moto Ranchu w Tavullii. Wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się w połowie stycznia, ma gościć aż sześciu obecnych zawodników MotoGP.
Poznaliśmy komplet zawodników 100 km dei Campioni
Do rywalizacji powróci obrońca tytułu Moto2 i przyszłoroczny debiutant królewskiej klasy, Diogo Moreira. Na starcie pojawią się również Pedro Acosta, Jack Miller, a także reprezentanci VR46 Academy, czyli Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi oraz Luca Marini. Zaskakujący jest jednak fakt, ze na liście startowej zabrakło zawodników zespołu Rossiego, czyli Pertamina VR46 MotoGP. Mowa tu o Franco Morbidellim oraz Fabio Di Giannantonio.
W wydarzeniu weźmie udział także tester Yamahy w MotoGP, czyli Augusto Fernandez, a także wicemistrz WorldSBK Nicolo Bulega, który pod koniec sezonu zastępował w Ducati Lenovo kontuzjowanego Marca Marqueza. Ponadto na liście znaleźli się ponadto tegoroczny rywal Moreiry z Moto2, czyli Manuel Gonzalez oraz gwiazdy wyścigów drogowych, którymi są Dean Harrison, Davey Todd i uwielbiany przez wielu Guy Martin, który pojawi się w nadchodzącej grze Ride 6.
W 100km dei Campioni zawodnicy rywalizują o zwycięstwo w parach. W zeszłym roku zwyciężyli Diego Moreira oraz mistrz Supermoto Thomas Chareyre, którzy pokonali duet Rossi-Marini. Trzecie miejsce zajęli Elia Bartolini i Lorenzo Baldassarri.
Pełna lista startowa 100 km of Champions 2026:
Valentino Rossi
Pedro Acosta
Dominique Aegerter
Senna Agius
David Alonso
Niccolo Antonelli
Xavier Artigas
Francesco Bagnaia
Lorenzo Baldassarri
Barry Baltus
Elia Bartolini
Daniel Bewley
Marco Bezzecchi
Nicolo Bulega
Mattia Casadei
Francesco Cecchini
Thomas Chareyre
Filippo Farioli
Augusto Fernandez
Matteo Ferrari
Alessandro Lupino
Federico Fuligni
Filippo Fuligni
Matteo Gabarini
Marco Gaggi
Manuel Gonzalez
Dean Harrison
Chris Holder
Andrea Mantovani
Luca Marini
Guy Martin
Andrea Migno
Jack Miller
Diogo Moreira
Tim Neave
Ivan Ortola
Luca Ottaviani
Mattia Pasini
Matteo Patacca
Lorenzo Pritelli
Tito Rabat
Bradley Ray
Alberto Surra
Davey Todd
Andrea Verona
Celestino Vietti
