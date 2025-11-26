Valentino Rossi ogłosił pełną listę zawodników, którzy wezmą udział w 100km dei Campioni

Na liście startowej tegorocznego wyścigu 100km dei Campioni organizowanego przez Valentino Rossiego, znalazły się gwiazdy MotoGP, WorldSBK, Moto2, a nawet wyścigów drogowych.

Valentino Rossi, były zawodnik MotoGP, a także legenda wyścigów motocyklowych, ujawnił pełną i przy okazji imponującą listę uczestników kolejnej edycji corocznego wyścigu 100km dei Campioni, rozgrywanego na jego Moto Ranchu w Tavullii. Wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się w połowie stycznia, ma gościć aż sześciu obecnych zawodników MotoGP. Poznaliśmy komplet zawodników 100 km dei Campioni Do rywalizacji powróci obrońca tytułu Moto2 i przyszłoroczny debiutant królewskiej klasy, Diogo Moreira. Na starcie pojawią się również Pedro Acosta, Jack Miller, a także reprezentanci VR46 Academy, czyli Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi oraz Luca Marini. Zaskakujący jest jednak fakt, ze na liście startowej zabrakło zawodników zespołu Rossiego, czyli Pertamina VR46 MotoGP. Mowa tu o Franco Morbidellim oraz Fabio Di Giannantonio.

W wydarzeniu weźmie udział także tester Yamahy w MotoGP, czyli Augusto Fernandez, a także wicemistrz WorldSBK Nicolo Bulega, który pod koniec sezonu zastępował w Ducati Lenovo kontuzjowanego Marca Marqueza. Ponadto na liście znaleźli się ponadto tegoroczny rywal Moreiry z Moto2, czyli Manuel Gonzalez oraz gwiazdy wyścigów drogowych, którymi są Dean Harrison, Davey Todd i uwielbiany przez wielu Guy Martin, który pojawi się w nadchodzącej grze Ride 6.

GramTV przedstawia:

W 100km dei Campioni zawodnicy rywalizują o zwycięstwo w parach. W zeszłym roku zwyciężyli Diego Moreira oraz mistrz Supermoto Thomas Chareyre, którzy pokonali duet Rossi-Marini. Trzecie miejsce zajęli Elia Bartolini i Lorenzo Baldassarri. Pełna lista startowa 100 km of Champions 2026: Valentino Rossi

Pedro Acosta

Dominique Aegerter

Senna Agius

David Alonso

Niccolo Antonelli

Xavier Artigas

Francesco Bagnaia

Lorenzo Baldassarri

Barry Baltus

Elia Bartolini

Daniel Bewley

Marco Bezzecchi

Nicolo Bulega

Mattia Casadei

Francesco Cecchini

Thomas Chareyre

Filippo Farioli

Augusto Fernandez

Matteo Ferrari

Alessandro Lupino

Federico Fuligni

Filippo Fuligni

Matteo Gabarini

Marco Gaggi

Manuel Gonzalez

Dean Harrison

Chris Holder

Andrea Mantovani

Luca Marini

Guy Martin

Andrea Migno

Jack Miller

Diogo Moreira

Tim Neave

Ivan Ortola

Luca Ottaviani

Mattia Pasini

Matteo Patacca

Lorenzo Pritelli

Tito Rabat

Bradley Ray

Alberto Surra

Davey Todd

Andrea Verona

Celestino Vietti Dirt Track to bardzo popularnych trening wśród zawodników motocyklowych. Chcecie się przekonać jak to wygląda na własnej skórze, ale nie ruszając się sprzed monitora? Do tej pory dwie gry zaoferowały możliwość takiej zabawy: Valentino Rossi: The Game z 2016 roku oraz tegoroczne MotoGP 25. To dobry trening balansu i panowania nad lewym analogiem, a także po prostu przednia zabawa.