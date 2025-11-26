Zaloguj się lub Zarejestruj

Valentino Rossi ogłosił pełną listę zawodników, którzy wezmą udział w 100km dei Campioni

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/26 19:30
Na liście startowej tegorocznego wyścigu 100km dei Campioni organizowanego przez Valentino Rossiego, znalazły się gwiazdy MotoGP, WorldSBK, Moto2, a nawet wyścigów drogowych.

Valentino Rossi, były zawodnik MotoGP, a także legenda wyścigów motocyklowych, ujawnił pełną i przy okazji imponującą listę uczestników kolejnej edycji corocznego wyścigu 100km dei Campioni, rozgrywanego na jego Moto Ranchu w Tavullii. Wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się w połowie stycznia, ma gościć aż sześciu obecnych zawodników MotoGP.

100 km dei Campioni
100 km dei Campioni

Poznaliśmy komplet zawodników 100 km dei Campioni

Do rywalizacji powróci obrońca tytułu Moto2 i przyszłoroczny debiutant królewskiej klasy, Diogo Moreira. Na starcie pojawią się również Pedro Acosta, Jack Miller, a także reprezentanci VR46 Academy, czyli Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi oraz Luca Marini. Zaskakujący jest jednak fakt, ze na liście startowej zabrakło zawodników zespołu Rossiego, czyli Pertamina VR46 MotoGP. Mowa tu o Franco Morbidellim oraz Fabio Di Giannantonio.

W wydarzeniu weźmie udział także tester Yamahy w MotoGP, czyli Augusto Fernandez, a także wicemistrz WorldSBK Nicolo Bulega, który pod koniec sezonu zastępował w Ducati Lenovo kontuzjowanego Marca Marqueza. Ponadto na liście znaleźli się ponadto tegoroczny rywal Moreiry z Moto2, czyli Manuel Gonzalez oraz gwiazdy wyścigów drogowych, którymi są Dean Harrison, Davey Todd i uwielbiany przez wielu Guy Martin, który pojawi się w nadchodzącej grze Ride 6.

W 100km dei Campioni zawodnicy rywalizują o zwycięstwo w parach. W zeszłym roku zwyciężyli Diego Moreira oraz mistrz Supermoto Thomas Chareyre, którzy pokonali duet Rossi-Marini. Trzecie miejsce zajęli Elia Bartolini i Lorenzo Baldassarri.

Pełna lista startowa 100 km of Champions 2026:

  • Valentino Rossi
  • Pedro Acosta
  • Dominique Aegerter
  • Senna Agius
  • David Alonso
  • Niccolo Antonelli
  • Xavier Artigas
  • Francesco Bagnaia
  • Lorenzo Baldassarri
  • Barry Baltus
  • Elia Bartolini
  • Daniel Bewley
  • Marco Bezzecchi
  • Nicolo Bulega
  • Mattia Casadei
  • Francesco Cecchini
  • Thomas Chareyre
  • Filippo Farioli
  • Augusto Fernandez
  • Matteo Ferrari
  • Alessandro Lupino
  • Federico Fuligni
  • Filippo Fuligni
  • Matteo Gabarini
  • Marco Gaggi
  • Manuel Gonzalez
  • Dean Harrison
  • Chris Holder
  • Andrea Mantovani
  • Luca Marini
  • Guy Martin
  • Andrea Migno
  • Jack Miller
  • Diogo Moreira
  • Tim Neave
  • Ivan Ortola
  • Luca Ottaviani
  • Mattia Pasini
  • Matteo Patacca
  • Lorenzo Pritelli
  • Tito Rabat
  • Bradley Ray
  • Alberto Surra
  • Davey Todd
  • Andrea Verona
  • Celestino Vietti
Dirt Track to bardzo popularnych trening wśród zawodników motocyklowych. Chcecie się przekonać jak to wygląda na własnej skórze, ale nie ruszając się sprzed monitora? Do tej pory dwie gry zaoferowały możliwość takiej zabawy: Valentino Rossi: The Game z 2016 roku oraz tegoroczne MotoGP 25. To dobry trening balansu i panowania nad lewym analogiem, a także po prostu przednia zabawa.
Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1087403/1/six-motogp-riders-join-valentino-rossi-100km-champions-dirt-track-battle

