Testy WorldSBK z kilkoma zaskoczeniami. Debiutanci z MotoGP radzą sobie całkiem nieźle

Czwartkowa sesja testowa WorldSBK w Jerez przyniosła kilka ciekawych zaskoczeń, w tym mocne tempo zawodników BMW i Kawasaki-Bimota. Na czele tabeli znalazł się Michael van der Mark z czasem 1:38.938, który dosiada potężnego BMW M1000RR. W ubiegłym sezonie, mistrzem świata na tym motocyklu został Toprak Razgatlioglu, który po wielu latach spekulacji, w przyszłym roku zadebiutuje w kategorii MotoGP. Tuż za Michaelem, uplasował się Alex Lowes na Bimocie, który stracił zaledwie 0.127 sekundy do lidera, natomiast trzecie miejsce wywalczył Xavi Vierge z Hondy.

Znamy wyniki testów WorldSBK

Szczególną uwagę zwrócono na zawodników opuszczających motocyklowe mistrzostwa świata prototypów. W barwach Hondy w WSBK zadebiutowali Somkiat Chantra z MotoGP oraz Jake Dixon z Moto2. Obaj testy zakończyli kolejno na miejscach dziesiątym i jedenastym. Miguel Oliveira z kolei, który po trudnym sezonie opuścił team Pramac Yamahy, trafił do zespołu ROKiT BMW Motorrad i w testach uzyskał siódme miejsce.