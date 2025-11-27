Zaloguj się lub Zarejestruj

Testy WorldSBK z kilkoma zaskoczeniami. Debiutanci z MotoGP radzą sobie całkiem nieźle

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/27 20:30
Poznaliśmy wyniki czwartkowych testów WorldSBK na torze Jerez, w których BMW może mieć sporo powodów do zadowolenia.

Czwartkowa sesja testowa WorldSBK w Jerez przyniosła kilka ciekawych zaskoczeń, w tym mocne tempo zawodników BMW i Kawasaki-Bimota. Na czele tabeli znalazł się Michael van der Mark z czasem 1:38.938, który dosiada potężnego BMW M1000RR. W ubiegłym sezonie, mistrzem świata na tym motocyklu został Toprak Razgatlioglu, który po wielu latach spekulacji, w przyszłym roku zadebiutuje w kategorii MotoGP. Tuż za Michaelem, uplasował się Alex Lowes na Bimocie, który stracił zaledwie 0.127 sekundy do lidera, natomiast trzecie miejsce wywalczył Xavi Vierge z Hondy.

Michael van der Mark
Michael van der Mark

Znamy wyniki testów WorldSBK

Szczególną uwagę zwrócono na zawodników opuszczających motocyklowe mistrzostwa świata prototypów. W barwach Hondy w WSBK zadebiutowali Somkiat Chantra z MotoGP oraz Jake Dixon z Moto2. Obaj testy zakończyli kolejno na miejscach dziesiątym i jedenastym. Miguel Oliveira z kolei, który po trudnym sezonie opuścił team Pramac Yamahy, trafił do zespołu ROKiT BMW Motorrad i w testach uzyskał siódme miejsce.

GramTV przedstawia:

Wyniki testów WorldSBK w Jerez:

  1. Michael van der Mark (NED), ROKiT BMW Motorrad, BMW M1000 RR – 1:38.938
  2. Alex Lowes (GBR), Bimota by Kawasaki Racing Team, Bimota KB998 – 1:39.065
  3. Xavi Vierge (ESP), Team HRC, Honda CBR1000RR-R – 1:39.125
  4. Andrea Locatelli (ITA), Pata Maxus Yamaha, Yamaha R1 – 1:39.161
  5. Axel Bassani (ITA), Bimota by Kawasaki Racing Team, Bimota KB998 – 1:39.211
  6. Stefano Manzi (ITA), GYTR GRT Yamaha, Yamaha R1 – 1:39.320
  7. Miguel Oliveira (POR), ROKiT BMW Motorrad, BMW M1000 RR – 1:39.370
  8. Danilo Petrucci (ITA), ROKiT BMW Motorrad, BMW M1000 RR – 1:39.642
  9. Axel Bassani (ITA), Bimota by Kawasaki Racing Team, Bimota KB998 – 1:39.896
  10. Somkiat Chantra (THA), Honda HRC, Honda CBR1000RR-R – 1:40.439
  11. Jake Dixon (GBR), Honda HRC, Honda CBR1000RR-R – 1:40.576
  12. Tetsuta Nagashima (JPN), Honda HRC, Honda CBR1000RR-R – 1:40.902
  13. Ryan Vickers (GBR), Honda HRC, Honda CBR1000RR-R – 1:41.143
  14. Twan Smits (NED), Team Apreco, Yamaha R1 – 1:41.492
  15. Jason O'Halloran (AUS), Honda Racing UK, Honda CBR1000RR-R – 1:41.788
  16. Jeremy Alcoba (ESP), Kawasaki WorldSSP Team, Kawasaki ZX-6R 636 – 1:42.439
  17. Corentin Perolari (FRA), Honda Racing WSSP, Honda CBR600RR – 1:42.771
  18. Matteo Ferrari (ITA), WRP Ducati, Ducati Panigale V2 – 1:43.050
  19. Luke Stapleford (GBR), Scars-Racing, Ducati Panigale V2 – 1:43.728
  20. Riccardo Rossi (ITA), Renzi Corse, Ducati Panigale V2 – 1:44.135
  21. Dirk Gieger – 1:44.217
  22. Dominique Aegerter (SUI), Kawasaki WorldSSP Team, Kawasaki ZX-6R 636 – 1:44.489
  23. Petr Svoboda (CZE), WRP Ducati, Ducati Panigale V2 – 1:45.248
  24. Ana Carrasco (ESP), Honda Racing WSSP, Honda CBR600RR – 1:46.077
Źródło:https://www.crash.net/wsbk/results/1087420/1/november-2025-worldsbk-jerez-test-results-thursday

